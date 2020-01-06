Пушков прокомментировал проигрыш сборной России в финале МЧМ по хоккею

Москва, 6 января. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал проигрыш сборной России в финале молодежного чемпионата мира по хоккею.

По мнению Пушкова, российские спортсмены играли хорошо, однако у всех сборных есть одни и те же «пороки».

«Из чемпионата в чемпионат сборные России… воспроизводят одни и те же пороки: ненужные нарушения правил и патологическое неумение играть в большинстве», – высказался Алексей Пушков в своем блоге в Twitter.

По его мнению, с такими умениями в финал выйти можно, однако «стать первым сложно».

Встреча сборных России и Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею завершилась победой канадцев со счетом 3:4. Российские хоккеисты заняли второе место, бронзовые медали получили игроки сборной Швеции. После проигрыша интернет-пользователи поддержали российских хоккеистов, поблагодарив спортсменов за игру.