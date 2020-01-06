Трамп пригрозил Ираку санкциями и потребовал вернуть деньги за построенную там авиабазу

Вашингтон, 6 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска не покинут иракскую территорию, пока Багдад не заплатит за построенную там авиабазу, после чего пригрозил Ираку «невиданными» санкциями.

Об этом Трамп сообщил журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон.

«У нас там очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это», — заявил глава Белого дома.

Президент США пригрозил, что если Багдад будет настаивать на выводе американских войск, Соединенные Штаты введут против Ирака «невиданные» санкции.

«Мы введем против них такие санкции, которых они никогда раньше не видели. По сравнению с этим иранские санкции покажутся чем-то скучным», — сказал он.

Ранее парламент Ирака большинством голосов принял решение, обязывающее правительство страны прекратить любое иностранное военное присутствие на иракской территории, а также разорвать отношения с международной коалицией во главе с США по борьбе с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Голосование состоялось на фоне циничного убийства американскими вооруженными силами в ночь на 3 января в Багдаде генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, которое было осуществлено по личному распоряжению Трампа.

МИД Ирака назвал действия США нарушением государственного суверенитета и заявил, что не позволит использовать иракскую территорию для нападения на третьи страны. Иран пообещал, что нанесет ответный удар по американским военным объектам.

В МИД РФ назвали действия Вашингтона авантюрным шагом, который приведет к обострению ситуации в регионе.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Иран отказался от ограничений ядерного соглашения в связи с убийством генерала Сулеймани.

1 Организация запрещена на территории РФ.