Интернет-пользователи поддержали российских хоккеистов после матча с Канадой

Москва, 6 января. Интернет-пользователи поддержали хоккеистов сборной России после проигрыша Канаде в финале молодежного чемпионата мира.
После финального матча, завершившегося вечером в воскресенье, хэштег #россияканада вышел на первое место в списке актуальных тем русскоязычного сегмента Twitter. Пользователи Сети продолжают выражать поддержку нашим хоккеистам, завоевавшим серебряные медали молодежного чемпионата мира.
«Наши парни улыбаются — больше ничего для счастья не нужно», — написал @strangeHockey.
«Парни наши молодцы и неважно, 1 или 2 место, главное, что они прошли этот путь и дошли до финала», — отметила @Val_M_9.
«Спасибо парням за игру, за финал, за надежду, за серебряные медали юниорского чемпионата мира по хоккею с шайбой. Искренне желаю научиться сдерживать свои нервы и не нарушать правила, ведущие к удалению», — сказал @nikolayev_d.
«Ребята молодцы. Жаль конечно, перенервничали, но все равно вы лучшие. Спасибо за блестящую игру!» — поблагодарил хоккеистов @vtkking.
Многие пользователи Twitter обратили внимание на действия судей, которые в ряде моментов трактовали ситуацию явно не в пользу российской сборной.
«Российский хоккеист чихает — судья: «Это нарушение! Удаление на две минуты». Канадский хоккеист фигачит клюшкой по спине, делает подножки — судья: «Оу, как мило они играются, не буду мешать», — иронизирует @KateMoondance.
«То есть за сломанную клюшку удаление, а за выброс шайбы в камеру нет?» — злится @ZapiskiDiletant.
Встреча сборных России и Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею завершилась победой канадцев со счетом 3:4. Российские хоккеисты заняли второе место, бронзовые медали получили игроки сборной Швеции.
Ранее «Газета.ру» сообщила, что фанаты канадской сборной развесили над скамейкой российских хоккеистов плакат «Давай, Канада».