Интернет-пользователи поддержали российских хоккеистов после матча с Канадой

Москва, 6 января. Интернет-пользователи поддержали хоккеистов сборной России после проигрыша Канаде в финале молодежного чемпионата мира.

После финального матча, завершившегося вечером в воскресенье, хэштег #россияканада вышел на первое место в списке актуальных тем русскоязычного сегмента Twitter. Пользователи Сети продолжают выражать поддержку нашим хоккеистам, завоевавшим серебряные медали молодежного чемпионата мира.

«Наши парни улыбаются — больше ничего для счастья не нужно», — написал @strangeHockey.

«Парни наши молодцы и неважно, 1 или 2 место, главное, что они прошли этот путь и дошли до финала», — отметила @Val_M_9.

«Спасибо парням за игру, за финал, за надежду, за серебряные медали юниорского чемпионата мира по хоккею с шайбой. Искренне желаю научиться сдерживать свои нервы и не нарушать правила, ведущие к удалению», — сказал @nikolayev_d.

«Ребята молодцы. Жаль конечно, перенервничали, но все равно вы лучшие. Спасибо за блестящую игру!» — поблагодарил хоккеистов @vtkking.