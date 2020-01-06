Глава Хорватии поздравила с победой нового президента страны

Загреб, 6 января. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович публично поздравила своего конкурента Зорана Милановича, победившего в итоговом туре президентских выборов.

После обработки 99,54% бюллетеней, кандидат от оппозиционной социал-демократической партии Миланович набрал 52,70% голосов, а Грабар-Китарович - 47,30%. Во время объявления предварительных результатов голосования действующий президент Хорватии заявила, что «жмет руку» своему конкуренту и ожидает цивилизованной передачи власти.

«Хорватия решила, что Миланович будет президентом, и я его с этим поздравляю. Я готова ознакомить его со всем, чем я занималась, главное для Хорватии – это стабильность», – цитирует ТАСС Колинду Грабар-Китарович.

Действующий президент Хорватии была избрана на в декабре 2014 года. Грабар-Китарович попала в ТОП-5 персон, которые сумели растопить сердца россиян. Политик прибыла в Россию эконом-классом, чтобы поддержать хорватскую сборную по футболу, и лично поздравила спортсменов с победой в четвертьфинале чемпионата мира.