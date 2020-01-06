Лидер иракского ополчения Хазали назвал войска США оккупационной силой

Тегеран, 6 января. Руководитель иракского ополчения «Асаиб Ахл аль-Хак» Каис аль-Хазали заявил, что войска Соединенных Штатов Америки должны покинуть страну.

По мнению Хазали, в противном случае американские солдаты должны будут восприниматься как оккупационная сила, сообщает «Политика Сегодня» со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Ранее накануне депутаты парламента Ирака проголосовали за вывод американских войск с территории страны.

Согласно принятому документу, Ирак аннулирует запрос на предоставление военной помощи для борьбы с запрещенным в РФ «Исламским государством»1 и прекращает присутствие всех иностранных войск на своей территории. Кроме того, депутаты обязали иракское правительство расследовать действия США и подать жалобу в ООН в связи с нарушением суверенитета.

Такое решение иракских властей было принято на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Вашингтон официально взял на себя ответственность за произошедшее.

1 Организация запрещена на территории РФ.