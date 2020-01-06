Лидеры ФРГ, Франции и Британии призвали Ирак обеспечить поддержку коалиции против ИГ

Берлин, 6 января. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали власти Ирака обеспечить поддержку международной коалиции во главе с США в борьбе с ИГ1 (запрещена в РФ).

Совместное заявление лидеров трех стран опубликовал в Twitter официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Мы подчеркиваем нашу поддержку обеспечению суверенитета и безопасности Ирака. Поддерживаем также нашу приверженность борьбы против «Исламского государства»1 (запрещено в РФ — Прим. ФАН). Сохранение коалиции имеет важное значение. В связи с этим мы призываем иракские власти предоставить коалиции необходимую поддержку», — говорится в заявлении.

Ранее парламент Ирака большинством голосов принял решение, обязывающее правительство страны «положить конец военному присутствию иностранных сил в республике» и разорвать заключенное с международной коалицией США соглашение.

Голосование прошло на фоне убийства в ночь на 3 января в Багдаде американскими вооруженными силами генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. По данным СМИ, распоряжение о проведении спецоперации отдал лично глава Белого дома Дональд Трамп.

МИД Ирака назвал случившееся нарушением государственного суверенитета и заявил, что не допустит использования иракской территории для нападения на третьи страны. Иран обратился с официальной жалобой в Совет Безопасности ООН и пообещал нанести ответный удар по военным объектам США.

В МИД РФ оценили действия Вашингтона как авантюрный шаг, который приведет к обострению ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что у посольства США в Багдаде произошел ракетный обстрел.

1 Организация запрещена на территории РФ.