Эрдоган попытался оправдать ввод войск в Ливию присутствием там ЧВК «Вагнера»

Анкара, 6 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оправдал отправку правительственных войск на территорию Ливии, заявив о том, что в настоящее время там находятся 2,5 тыс. представителей ЧВК «Вагнера» и 6 тыс. бойцов из Судана.

«Почему мы не должны отправляться туда, когда легитимное правительство просит нас об этом», – заявил Эрдоган в воскресенья, объявляя о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию.

По словам президента Турции, в Ливии солдаты будут выполнять «координационные действия». При этом он не уточнил, находятся ли в данный момент турецкие военнослужащие на территории Ливии, пишет ТАСС.

Ранее уже сообщалось, что Турция перебрасывает боевиков из Сирии в Ливию для помощи так называемому правительству национального согласия Ливии. По информации агентства Bas News, протурецкие группировки «Лива Султан Мурад» и «Лива аль-Хамза» начали вербовать боевиков на севере Сирии для переброски на север Африки.