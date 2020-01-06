Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама

Дамаск, 6 января. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщил о 18 обстрелах со стороны боевиков в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

По словам руководителя ЦПВС генерал-майора Юрия Боренкова, на территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. За сутки 5 января зафиксировано 18 обстрелов.

«Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Телль-аль-Хамая провинции Алеппо; Сафсара, Айн-аль-Кантара, Чекурджак, Шмайса, Кальят-Марза провинции Латакия; Ас-Салихия, Тертиях, Хербет-Таллун, Хальбан, Телль-Кальбе, Зайтуна, Ат-Тах, Суккория провинции Идлиб; Хуайз провинции Хама», — рассказал Боренков.

Генерал-майор отметил, что российская военная полиция продолжает совместное с турецкими коллегами патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад поблагодарил Россию за помощь, оказанную Сирии в борьбе с терроризмом.