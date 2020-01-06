Россия провела гуманитарную акцию в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

Дамаск, 6 января. Российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

Отмечается, что нуждающиеся жители поселения получили 250 наборов продовольствия общей массой более 1,2 тонны.

В ЦПВС РФ уточнили, что в ходе урегулирования конфликта в Сирии было проведено 2 312 гуманитарных акций, а общий вес гуманитарных грузов составил 3 889,47 тонны.

Кроме того, в населенном пункте Кобани провинции Алеппо и в поселении Камышлы провинции Хасака медики Минобороны РФ оказали помощь 204 гражданам Сирии. Всего медицинская помощь оказана 115 743 жителям Сирии.

Ранее президент Сирии Башар Асад прокомментировал убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Об этом писала RT.