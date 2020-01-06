Военная полиция РФ продолжает патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасака

Дамаск, 6 января. Военная полиция РФ продолжает патрулирование по маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Хасака.

По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майора Юрия Боренкова, военнослужащие РФ продолжают реализацию положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, предусматривающего, в том числе, совместное патрулирование в районах, прилегающих к сирийско-турецкой границе.

Боренков сообщил, что российская военная полиция 5 января провела патрулирование по двум маршрутам в провинции Алеппо и по четырем маршрутам в провинции Хасака.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» против незаконных вооруженных формирований курдов на севере Сирии. Главной целью операции являлось создание зоны безопасности в приграничных с Турцией сирийских районах.

Операция Анкары была направлена против бандформирований курдов, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с Эрдоганом, по итогам которой был подписан меморандум по урегулированию ситуации на сирийско-турецкой границе. В рамках меморандума осуществляется совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что 8 января Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи.

1 Организация запрещена на территории РФ.