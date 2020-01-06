Эрдоган хочет обсудить с Путиным «Турецкий поток» и конфликт в Сирии

Анкара, 6 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с главой России Владимиром Путиным проект «Турецкий поток» и ситуацию в Сирии. Об этом он заявил в беседе с телеканалом CNN Turk.

По его словам, в ходе встречи, запланированной на 8 января, главы России и Турции намерены обсудить широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. Среди приоритетов Анкары — ситуация в Сирийской Арабской Республике и ход реализации проекта «Турецкий поток».

«В ходе намеченной на 8 января нашей встречи мы детально обсудим широкий спектр вопросов, включая региональные вопросы и проект «Турецкий поток»», — сказал турецкий лидер.

Ранее глава Ирана Хасан Роухани призвал турецкого коллегу сплотиться в связи с агрессией Соединенных Штатов Америки. По мнению главы Ирана, молчание и бездействие после убийства главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани могут привести к еще более тяжелым последствиям.

«Наше молчание против агрессивных действий может привести к большей дерзости в совершении агрессивных шагов», — цитирует Роухани RT.

Также сообщалось, что Эрдоган обратил внимание международной общественности на появление новой волны беженцев из сирийского Идлиба. Президент Турции подчеркнул, что решение вопроса беженцев требует слаженных усилий. Он подверг критике действия западных стран в этом направлении и предрек европейским странам осложнения в борьбе с терроризмом.