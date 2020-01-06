Госдеп США «разочарован» решением Ирака о выводе иностранных войск

Вашингтон, 6 января. Госдеп США «разочарован» решением парламента Ирака о выводе иностранных войск с территории страны и разрыве отношений с международной коалицией по борьбе с ИГ1 (запрещена в РФ).

Накануне парламент Ирака большинством голосов принял решение, предусматривающее требование к правительству страны прекратить любое иностранное военное присутствие на иракской территории и отозвать запрос на поддержку международной коалиции во главе с США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Голосование прошло на фоне убийства американскими вооруженными силами в Багдаде генерала Корпуса стражей исламской революции Касима Сулеймани и командира шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

Как сообщает РИА Новости, Госдеп США призвал «еще раз оценить важность» сотрудничества между Ираком и Соединенными Штатам, отметив, что Вашингтон «разочарован» принятым решением.

«Соединенные Штаты разочарованы действиями, предпринятыми в Совете представителей Ирака. Мы настоятельно призываем иракских лидеров еще раз оценить важность продолжающихся экономических отношений и отношений в области безопасности между двумя странами, а также дальнейшего присутствия коалиции для борьбы с ИГ (запрещена в РФ — Прим. ФАН)», — говорится в официальном заявлении Госдепартамента.

Госдеп подчеркнул, что считает «продолжение совместной борьбы» с «Исламским государством» (запрещено в РФ) отвечающим «общим интересам» Вашингтона и Багдада и заверил в приверженности интересам «суверенного, стабильного и процветающего» Ирака.

Генерал Сулеймани был убит вооруженными силами США в ночь на 3 января. Позже стало известно, что приказ о его убийстве отдал лично глава Белого дома Дональд Трамп.

В Ираке назвали случившееся нарушением национального суверенитета страны. Иран обратился с официальной жалобой в Совбез ООН и пообещал нанести ответный удар по американским военным объектам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео указал, что Вашингтон нарушил международное право, решившись на убийство генерала Сулеймани.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что международная коалиция во главе с США сократила масштабы своих операций в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.