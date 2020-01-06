Пушков заявил, что в Ираке больше не хотят терпеть «силу добра» США

Москва, 6 января. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Ираке не хотят терпеть «силу добра» в виде военного присутствия США.

Ранее парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с международной коалицией во главе с США по борьбе с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) и поддержал вывод иностранных войск с территории страны.

По словам Пушкова, Вашингтон в данном случае ощутил на себе «эффект бумеранга», переполнив чашу терпения Ирака.

«Эффект бумеранга: путем ликвидации Сулеймани (генерала Корпуса стражей исламской революции Касима Сулеймани — Прим. ФАН) Трамп (президент США Дональд Трамп — Прим. ФАН) надеялся не «потерять» Ирак вслед за Сирией, а добился обратного: парламент Ирака потребовал вывода войск США из страны. Помпео же заверял, что все видят в США «силу добра»? Вот эту «силу добра» иракцы и не хотят больше терпеть», — написал сенатор в Twitter.

В ночь на 3 января в Ираке вооруженными силами США был убит генерал Сулеймани. Как сообщили позже американские СМИ, спецоперация была проведена по личному распоряжению Трампа, который назвал покойного «террористом номер один».

МИД Ирака назвал случившееся нарушением государственного суверенитета и заявил, что использование иракской территории для нападения на третьи страны недопустимо.

Тегеран обратился с официальной жалобой в ООН, пообещав нанести ответный удар по американским военным объектам.

В министерстве иностранных дел РФ оценили действия США как авантюрный шаг, предупредив, что убийство Сулеймани обострит ситуацию на Ближнем Востоке. Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео отметил, что Вашингтон нарушил международное право, убив иранского генерала.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что США «разочарованы» решением Ирака о выводе американских войск.

1 Организация запрещена на территории РФ.