سوريا نتائج 5 يناير: أصدر ترامب أمرًا شخصيًا بقتل سليمان ، الغارة الليلية الأمريكية على القاعدة في أبو كمال

سوريا ، 5 يناير. أمر دونالد ترامب باغتيال الجنرال قاسم سليماني على عكس ما ارتأت قيادة البنتاغون وبيانات الاستخبارات الموضوعية. تحليق ليلي لطيران القوات الأمريكية فوق دير الزور. انفجارات قوية هزت مواقع الميليشيات الايرانية شرق سوريا.

غارة ليلية أمريكية في دير الزور

انفجارات قوية في مواقع الميليشيات الموالية لإيران في شرق سوريا ، بالقرب من مدينة البوكمال. يمكن التعامل مع ضربة جديدة من قبل الطيران الأمريكي ، الذي ينشط على حدود العراق وسوريا. تواصل وكالة الأنباء الفيدرالية مراقبة التصعيد في المنطقة.

يزعم عدد من المصادر أن قوات الحرس الثوري الإيراني تتمركز هناك ، بينما يقول آخرون إنها مركز تنسيق العمليات ضد الإرهابيين في الدولة الإسلامية داعش (المحظورة في الاتحاد الروسي) في شرق سوريا. تجدر الإشارة إلى أن المعلومات حول الغارة الجوية على الأم علي لم يتم تأكيدها رسميًا.

طرحت مصادر إسرائيلية نسختها الخاصة: ضربت اثنتان من المقاتلات الإسرائيلية طراز F-35I قاعدة بالقرب من الحدود بين العراق وسوريا. وفقًا لمصادر مجهولة ، يُزعم أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف عدة قاذفات صواريخ "كانت تستعد لضرب أهداف في مرتفعات الجولان في الليلة التالية".

ترامب مستعد لضرب إيران

يواصل دونالد ترامب ، تصعيدًا جديدًا في الشرق الأوسط ، في مهاجمة إيران على تويتر. قال رئيس البيت الأبيض إن الولايات المتحدة مستعدة لضرب 52 هدفًا في إيران. هدد ترامب بأن البنتاغون مستعد لضرب "أهداف مهمة للغاية للثقافة الإيرانية".

"... إذا ضربت إيران أهدافًا أمريكية ، فأنا أحذر: لقد استهدفنا 52 هدفًا في إيران (التي ترمز إلى 52 رهينة أمريكية احتجزتها إيران قبل سنوات عديدة) ، بعضها مهم للغاية بالنسبة لإيران وللثقافة الإيرانية ، وسنقوم بضرب هذه الأهداف سريعًا جدًا. أعلن ترامب على تويتر: "لن تتسامح الولايات المتحدة مع التهديدات".

ذكّر العديد من القراء الرئيس الأمريكي بأن ضرب المواقع الثقافية والتاريخية يعد جريمة حرب. ويشاركه الرأي نفسه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. ومن الواضح تمامًا أن ترامب لا يحاول أن يجعل طهران "تفكر" في التهديدات - بل على العكس من ذلك ، يفعل كل شيء لزيادة التصعيد. ومع ذلك ، فهو لا يأخذ في الاعتبار رأي الشعب والكونجرس الأمريكي و رأي البنتاغون.

أمر ترامب شخصيًا باغتيال سليماني

اكتشفت وكالة نيويورك تايمز أن ترامب أمر باغتيال الجنرال قاسم سليماني ، على عكس رأي قيادة البنتاغون وبيانات الاستخبارات الموضوعية. خلافًا لمسؤولي ترامب والبيت الأبيض ، لم يكن هناك ما يشير إلى أن زيارة الجنرال السليماني لبغداد مرتبطة بالتحضير لهجمات جديدة على القوات الأمريكية.

ومع ذلك ، رفض ترامب ، الذي كان مدعومًا من رئيس وزارة الخارجية (الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية) مايك بومبيو ونائب الرئيس مايك بينس ، اعتراضات الجيش ، التي أُمرت بإرسال قوات إضافية إلى العراق والاستعداد لتصعيد النزاع.

الآن أصبح كبار مسؤولي البنتاغون صامتين ، ولم يعلقوا على قرار ترامب. على ما يبدو ، كان الرئيس الأمريكي قادرًا على الشجار مع جميع هياكل القوة الأمريكية ، باستثناء وزارة الخارجية (التي أصبحت مع ظهور بومبيو فرعًا لوكالة الاستخبارات المركزية) ووكالة الأمن القومي الأمريكية ، التي تحدد التهديدات داخل الولايات المتحدة.

اكتشف الجيش العربي السوري مخبأ للأسلحة والذخيرة "للنصرة" في جنوب إدلب

عثرت وحدات من الجيش الحكومي السوري على عدد كبير من الأسلحة والمعدات لمقاتلي جبهة النصرة ، المحظورة في روسيا ، خلال عمليات التمشيط عبر المناطق المحررة في جنوب إدلب. صرح بذلك مراسل خاص لوكالة الأنباء الفيدرالية.

ومن بين الأسلحة التي عثر عليها أن هناك العديد من الصواريخ التي هاجم بها الإرهابيون أهداف الجيش والمدن والقرى السورية الواقعة بالقرب من إدلب والجزء الشمالي من حماة.

تحت تصرفنا كان فيديو من المشهد:

يستكمل الجيش الحكومي السوري التدريب العسكري اللازم لاستئناف العمليات باتجاه مدينة معرة النعمان وطريق حلب دمشق الدولي في المنطقة ، وقد أعلن مؤخراً أن الجيش السوري تمكن من تحرير 44 مدينة وقرية والتي بلغت مساحتها 320 كيلومترا مربعا.