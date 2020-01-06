«Динамо» обыграло «Спартак» 3:0 в матче Континентальной хоккейной лиги

Москва, 6 января. Московское «Динамо» обыграло «Спартак» 3:0 в рамках очередного тура Континентальной хоккейной лиги.

Победу номинальным гостям обеспечили дубль Петерсена и шайба Яшкина. «Красно-белые» потерпели третье поражение кряду.

В конференции «Запад» «Динамо» занимает третье место с 60 очками. У финского «Йокерита» на три пункта меньше и три игры в запасе. Следом расположился «Спартак» с 54 очками.

Ранее молодежная сборная России уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 3:4. Команда Брагина вела по ходу встречи 3:1, однако в концовке третьего периода канадцам удалось переломить ход встречи. Об этом писала «Газета.ru».

Также сообщалось, что капитан канадцев ударил российского хоккеиста клюшкой по лицу. Эпизод не ушел от внимания арбитра. Однако реализовать большинство россиянам не удалось.