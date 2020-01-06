Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы сняли Гуайдо с поста главы

Каракас, 5 января. В Венесуэле депутаты Национальной ассамблеи проголосовали за назначение нового главы законодательного органа, сместив с данного поста Хуана Гуайдо. Кресло спикера займет депутат Луис Парра.

Полномочия нового руководства продлятся в течение двух лет – с 2020 по 2021 года. Известно, что в голосовании не участвовали действующие руководители собрания, в том числе Хуан Гуайдо, сообщает РИА Новости.

Напомним, протестные акции начались в Венесуэле в январе 2019 года. Тогда спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы республики. США и ряд стран ЕС поддержали лидера оппозиции и начали оказывать серьезное давление на представителей конституционной власти Венесуэлы.

Против выступили Россия, Китай, Куба и Мексика, поддержавшие легитимного руководителя страны Мадуро. Конституционный глава Венесуэлы подчеркнул, что Гуайдо является «марионеткой США» и назвал произошедшее в стране попыткой госпереворота.

Западная пресса активно распространяла ложные сообщения, например, о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено из Венесуэлы российскими самолетами, а также фейк о ЧВК «Вагнер», будто бы направленной в Каракас для защиты президента Венесуэлы. Вскоре все эти несоответствующие действительности сообщения были опровергнуты, в том числе их авторами.