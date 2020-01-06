Тегеран, 6 января. Ракетные войска Ирана приведены в состояние повышенной боевой готовности на территории всей страны. Об этом сообщает Reuters.

Агентство не уточняет, идет ли речь об усилении обороны, или Тегеран готовится ответить на агрессивные действия Соединенных Штатов. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани американскими вооруженными силами 3 января.

Распоряжение о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. Совет безопасности Ирана оценил действия Вашингтона как террористические. В ведомстве подчеркнули, что всю ответственность за эту авантюру несет именно Белый дом. Совет безопасности также постановил отомстить за гибель генерала.

Ранее стало известно, что Иран обратился к ООН в связи с провокацией США. Об этом писала RT.