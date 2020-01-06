Трамп пригрозил «непропорциональными» ответными ударами для Ирана

Вашингтон, 6 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова» быстро, полноценно и, возможно, непропорционально» нанести ответный удар Ирану, если тот произведет удар по любому американскому гражданину или цели. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Эти сообщения в прессе будут служить уведомлением Конгрессу Соединенных Штатов о том, что, если Иран нанесет удар по любому американскому лицу или цели, США быстро и полноценно нанесут ответный удар, и, возможно, непропорционально», – написал Трамп при этом пояснив, что такое официальное уведомление Конгрессу не предусмотрено, но, тем не менее, оно сделано.

Напомним, сегодня в «зеленой зоне», расположенной в центре столицы Ирака, прогремели взрывы. Целью минометного обстрела вновь стало посольство Соединенных Штатов Америки.

По предварительным данным, возле посольства упали несколько снарядов. По информации местного телеканала «Аль-Арабия», мирные жители получили ранения в результате попадания ракеты в жилой дом, расположенный рядом со зданием дипмиссии. По информации местных СМИ, во время обстрела в Багдаде погиб американский военнослужащий.

Причиной обстрела посольства США стало убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. По информации американских СМИ, он был убит по личному распоряжению президента США Дональда Трампа. В свою очередь президент Хасан Роухани пообещал, что Иран и другие страны Ближнего Востока отомстят Америке. Известно, что иранские власти уже обратились с письмом к генсеку и Совбезу ООН, в котором напомнили о своих правах на самооборону.