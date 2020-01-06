Капитан сборной Канады Хэйтон ударил по лицу российского хоккеиста на финале МЧМ в Чехии

Прага, 6 января. Капитан сборной Канады по хоккею Баррет Хэйтон ударил по лицу российского хоккеиста Егора Соколова в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.

Неприятный эпизод произошел в первом периоде поединке и не ушел от внимания судей. Хэйтон получил двухминутное удаление. Впрочем, воспользоваться им команде Брагина не удалось. На первый перерыв команды ушли при счете 0:0.

Победу в матче отпраздновали канадские хоккеисты — 4:3. При этом россияне были в шаге от триумфа. К середине третьего периода они ввели в счете 1:3. Однако заключительный отрезок поединка остался за сборной «кленового листа».

Канадцы взяли реванш за поражение 0:6 на групповом этапе. Это крупнейшее поражение в истории противостояний сборных России и Канады на молодежных чемпионатах мира. Об этом писала RT.