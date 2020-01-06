Нефтяные месторождения в Сирии попали под обстрел

Дамаск, 6 января. В Сирии на территории нефтяных месторождений, расположенных на востоке провинции Дейр-эз-Зор, упали 3 ракеты. Об обстреле сообщил местный телеканал DeirEzzor24 в своем Twitter.

Взрывы произошли в районе газоперерабатывающего завода «Коноко». Жертв удалось избежать. Предполагается, что обстрел был совершен с позиций иранского ополчения на западе провинции.

#د24 :#عاجل :

سقوط 3 قذائف بالقرب من حقل كونوكوبريف ديرالزور الشرقي بدون أي إصابات تذكر,علماَ أن مصدر القصف هو الميليشيات الإيرانية وقوات الأسد من جهة غرب الفرات. — ديرالزور24 (@DeirEzzor24) 5 января 2020 г.

3 января в Ираке американскими вооруженными силами был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. По информации американских СМИ, он был убит по личному распоряжению президента США Дональда Трампа.

В свою очередь президент Хасан Роухани пообещал, что Иран и другие страны Ближнего Востока отомстят Америке. Известно, что иранские власти уже обратились с письмом к генсеку и Совбезу ООН, в котором напомнили о своих правах на самооборону.

Ранее Минобороны РФ обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории, назвав данную незаконную деятельность США «международным государственным бандитизмом». Под предлогом борьбы с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1, американцы продолжают выкачивать природные ресурсы сирийского народа, а затем продавать их в соседние страны.

В МИД РФ назвали действия США преступлением международных масштабов. А глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к генсекретарю ООН Антонио Гуттеришу с просьбой осудить действия США, которые оккупировали территорию Сирии и фактически занимаются воровством нефти, принадлежащей сирийскому народу, а также в МИД РФ с просьбой созвать по инициативе России внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преступными действиями США в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.