Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии

Прага, 6 января. Сборная России уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии — 3:4.

По ходу встречи команда Брагина вела в счете 1:0 и 3:1. Однако последний отрезок третьего периода остался за командой «кленового листа».

В составе сборной России отличились Александров, Денисенко и Соркин. У канадцев результативные броски записали в свой актив Козенс, Макмайкл, Хэйтон и Томас.

Следует отметить, что в матче группового этапа между этими сопрниками завершился крупнейшей в истории противостояния победой сборной России — 6:0. Поединок запомнился не только блестящей игрой россиян, но и демаршем капитана их извечных соперников. Несколько позже канадский хоккеист принес извинения за свой недостойный поступок.

Ранее сообщалось, что в матче за третье место сборная Швеции одолела финскую сборную — 3:2. Об этом писала «Газета.ru».