Солдат США погиб в Багдаде во время обстрела посольства в «зеленой зоне»

Багдад, 5 января. Во время минометного обстрела, который произошел сегодня в центре столицы Ирака, погиб американский военнослужащий. Известно также о смерти двух сотрудников НКО. Об этом сообщило местное телевидение.

По информации журналистов, снаряды попали на территорию посольства, расположенного в «зеленой зоне».

Ранее в Сети появилось видео, на котором слышны взрывы снарядов, выпущенных сегодня по административным и жилым зданиям в центре Багдада. По информации местных СМИ, было совершено не менее пяти залпов.

Один из снарядов попал по кварталу аль-Джадирия и частично разрушил жилой дом. Очевидцы рассказывают, что под обломками зданий могут находиться гражданские.