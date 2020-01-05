Помпео заявил о готовности США к ответу Ирана на убийство Сулеймани

Вашингтон, 5 января. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона к ответу Ирана на убийство генерала Сулеймани.

По его словам, Белый дом сделает все ради «защиты американцев». Помпео считает, что на протяжении последних месяцев Белый дом укрепил международную коалицию и оказал содействие партнерам.

«Мы обозначили множество вариантов ответа… И мы готовы к любой возможной реакции», — заключил Помпео.

3 января в Ираке американскими вооруженными силами был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. По информации американских СМИ, генерал был убит по личному распоряжению президента США Дональда Трампа. Сам хозяин Белого дома назвал покойного «террористом номер один в мире». Президент Соединенных Штатов заверил журналистов, что Вашингтон готов к любому ответу Ирана.

«У США самые мощные в мире Вооруженные силы. У нас лучшая в мире разведка. Если американцы где угодно окажутся под угрозой, то мы уже полностью определили все эти цели. И я готов предпринять любые необходимые действия. И это особенно касается Ирана», — сказал Трамп.

Похороны генерала Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани пройдут 7 января в родном для него городе Керман. В связи с гибелью высокопоставленного военнослужащего в стране объявлен траур. По итогам заседания совета безопасности Ирана в ведомстве приняли решение отомстить за смерть Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохамад Зариф в беседе с главой ООН Антониу Гутерришем назвал действия Вашингтона терроризмом.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал убийство Сулеймани одной из тяжелейших и беззаконных акций США.