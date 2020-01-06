Разрыв соглашения Турции и ПНС по иску легитимной власти Ливии станет проблемой для Анкары

Москва, 6 января. Апелляционный суд ливийского города аль-Байда вынес решение о приостановке действия соглашений с Турцией. Об этом сообщил новостной сайт Afrigatenews.

Ливийская палата представителей отправила запрос в суд, который постановил в срочном порядке временно отменить вступление в силу соглашений о безопасности и военном сотрудничестве и демаркации морских границ, которые были заключены между террористами из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и Турцией.

По словам политолога Владимира Шаповалова, решение апелляционного суда может серьезно изменить ситуацию в Ливии, а также создать ряд заметных проблем для Турции.

«Это достаточно серьезное основание для того, чтобы повлиять на ситуацию в Ливии. В то же самое время хочу подчеркнуть, что у Турции есть серьезные интересы в Ливии, и я думаю, что эти интересы будут по-прежнему оказывать серьезное воздействие на желание Турции вмешаться в данный конфликт», — приводит слова эксперта издание «Слово и дело».

Шаповалов отметил, что после такого судебного решения Эрдоган лишится серьезного аргумента в пользу турецкой интервенции в Ливию, так как именно упомянутое соглашение рассматривалось в качестве одной из причин для поддержки ПНС турецкими властями. Фактически, заключенное ранее между Турцией и ПНС соглашение, предусматривало пересмотр морских границ и предоставляло Анкаре возможность вторгаться в чужие воды в акватории Средиземного моря. С протестом против подобных договоров уже выступила Греция, призвав ЕС признать незаконным как ПНС Ливии, так и само соглашение.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение Ливии от боевиков, захвативших часть республики после государственного переворота в 2011 году.

Весной 2019 года ЛНА начала новый этап операции «Аль-Карама», в ходе которой войска Хафтара намерены освободить Триполи и северо-западные районы республики от террористов, которые связаны с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. В данный момент ЛНА контролирует более 90% территории Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.