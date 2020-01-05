Появилось видео минометного обстрела «зеленой зоны» в Багдаде

Багдад, 5 января. В Сети появилось видео, на котором слышны взрывы снарядов, выпущенных сегодня по административным и жилым зданиям в «зеленой зоне» в Багдаде. По информации местных СМИ, было совершено не менее пяти залпов.

Известно, что один из снарядов попал по кварталу аль-Джадирия, который расположен на юге от «зеленый зоны» и частично разрушил жилой дом. Очевидцы рассказывают, что на улицах слышны звуки машин скорой помощи, под обломками зданий находятся люди.

Напомним, сегодня в «зеленой зоне», расположенной в центре столицы Ирака, прогремели взрывы. Целью минометного обстрела вновь стало посольство Соединенных Штатов Америки.

По предварительным данным, возле посольства упали несколько снарядов. По информации местного телеканала «Аль-Арабия», мирные жители получили ранения в результате попадания ракеты в жилой дом, расположенный рядом со зданием дипмиссии.