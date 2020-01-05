Появилось видео минометного обстрела «зеленой зоны» в Багдаде

Багдад, 5 января. В Сети появилось видео, на котором слышны взрывы снарядов, выпущенных сегодня по административным и жилым зданиям в «зеленой зоне» в Багдаде. По информации местных СМИ, было совершено не менее пяти залпов.
Известно, что один из снарядов попал по кварталу аль-Джадирия, который расположен на юге от «зеленый зоны» и частично разрушил жилой дом. Очевидцы рассказывают, что на улицах слышны звуки машин скорой помощи, под обломками зданий находятся люди.
???????? [URGENT] - Confirmation que 2 roquettes ont bien touché la zone verte de #Bagdad tout proche de l'Ambassade Américaine. #Iraq #IranUsa #IranProtests pic.twitter.com/6rrvTrV8l9— AlerteInfos ???? (@AlerteInfosOFF) 5 января 2020 г.
Напомним, сегодня в «зеленой зоне», расположенной в центре столицы Ирака, прогремели взрывы. Целью минометного обстрела вновь стало посольство Соединенных Штатов Америки.
По предварительным данным, возле посольства упали несколько снарядов. По информации местного телеканала «Аль-Арабия», мирные жители получили ранения в результате попадания ракеты в жилой дом, расположенный рядом со зданием дипмиссии.