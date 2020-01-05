Выступление Хакамады в Киеве отменили из-за ее позиции по Крыму

Киев, 5 января. Организаторы бизнес-форума в Киеве отменили выступление экономиста и политического деятеля Ирины Хакамады из-за ее позиции по Крыму.

Следует отметить, что въезд Хакамады в столицу Украины был предварительно согласован киевскими властями. Тем не менее, организаторы мероприятия отменили выступление Ирины из-за ее позиции по крымскому вопросу. В 2014 году писательница высказалась в поддержку воссоединения полуострова с Россией. Украинские власти по-прежнему считают Крым своей «оккупированной» территорией.

«Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления», — отметили в Taryan Group на странице организации в социальной сети Facebook.

В Taryan Group утверждают, что для них существуют «незыблемые вещи», очевидно, подразумевая неизменность позиции киевских властей по Крыму.

Это далеко не первый случай отмены концерта российского артиста по политическим мотивам. Украинские власти запретили въезд в страну более чем 140 российским исполнителям и деятелям культуры. В частности, пострадала Кристина Орбакайте.

«Принимая во внимание возмущение общественности, которое возникает из-за возможного проведения концертов артистов, творческая деятельность которых связана со страной-агрессором — Россией — организаторы запланированного концерта пока переносят дату этого мероприятия», цитирует «Газета.ru» организаторов концертной площадки.

Ранее Хакамада поделилась секретом своего успеха у мужчин. По ее мнению, внешность женщины не имеет первостепенного значения. Куда более значимой является позитивная энергетика, излучаемая прекрасным полом.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Жители полуострова не приняли насильственный государственный переворот на Украине и подавляющим большинством голосов поддержали воссоединение с РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.