«Зеленая зона» в Багдаде подверглась минометному обстрелу

Багдад, 5 января. В «зеленой зоне», расположенной в центре столицы Ирака, прогремели взрывы. Целью минометного обстрела вновь стало посольство Соединенных Штатов Америки.

По предварительным данным, возле посольства США упали несколько снарядов. По информации местного телеканала «Аль-Арабия», мирные жители получили ранения в результате попадания ракеты в жилой дом, расположенный рядом со зданием дипмиссии.

Напомним, накануне в центре «зеленой зоны» в Багдаде также взорвалась ракета. По данным иракских СМИ, боеприпас упал недалеко от посольства США. Кроме того, несколько ракет взорвались на военно-воздушной базе «Балад», которая расположена в 70 километрах от Багдада, где в настоящее время дислоцируются силы коалиции США.