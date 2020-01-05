Россия ведет 3:2 у Канады в начале 3 периода финала МЧМ в Чехии

Прага, 5 января. Сборная России выигрывает 3:2 у Канады в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.

В первом периоде соперники сохранили свои ворота на замке. Первая шайба была заброшена в середине второго периода. С передачи Замулы отличился Александров.

Несколько секунд спустя команда Брагина осталась в меньшинстве сразу без двух хоккеистов. Для реализации большинства канадцам понадобилось всего несколько секунд. Результативный бросок на счету Козенса.

Через несколько минут Россия снова вышла вперед. Отличился Замула. В начале третьего периода соперники обменялись точными выстрелами. У россиян отличился Денисенко, у канадцев — Макмайкл.

В матче за третье место встретились сборные Швеции и Финляндии. Шведы победили 3:2.

Следует отметить, что на групповом этапе сборная России нанесла канадцам крупнейшее поражение в истории их противостояния на молодежных чемпионатах мира — 6:0.

Капитан сборной Канады отметился недостойным поведением. Впоследствии он принес свои извинения, передает «Газета.ru».