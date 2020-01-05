Прага, 5 января. Сборная России снова вышла вперед в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею против Канады — 2:1.

Россияне открыли счет в середине первого периода — удачно подставил клюшку Александров. Несколько секунд спустя команда Брагина осталась в меньшинстве сразу без двух хоккеистов. Команда «кленового листа» быстро сравняла счет. Отличился Козенс.

Оказавшись в полном составе, Россия вскоре снова вышла вперед. Результативная шайба в активе Замулы. За пять минут до конца второго периода счет 2:1 в пользу россиян.

Финалисты молодежного чемпионата мира уже встречались на групповом этапе. Тогда Россия победила канадцев 6:0. Это крупнейшая победа России над Канадой в истории турнира.

В матче за третье место померились силами силами неудачники полуфинала. Сборная Швеции нанесла поражение Финляндии — 3:2.