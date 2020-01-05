Эрдоган заявил об отправке турецких солдат вслед за террористами на территорию Ливии

Анкара, 5 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале отправки военнослужащих в Ливию. Данное заявление политик сделал во время эфира на телеканале CNN Turk.

По словам Эрдогана, в задачи солдат будут входить «координационные действия». При этом он не уточнил, находятся ли в данный момент военные Турции на территории Ливии.

«Турецкие военные начали постепенно направляться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства в Ливии», – цитирует ТАСС президента Эрдогана.

Напомним, ранее правительство Турции одобрило законопроект, предусматривающий отправку военных в Ливию. Как пояснила местная газета Sozcu, не исключено, что на первом этапе речь пойдет о военных специалистах для обучения террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Ранее уже сообщалось, что Турция перебрасывает боевиков из Сирии в Ливию для помощи так называемому ПНС Ливии. По информации агентства Bas News, протурецкие группировки «Лива Султан Мурад» и «Лива аль-Хамза» начали вербовать боевиков на севере Сирии для переброски на север Африки.

Причем это не первые сведения о «поставках» Турцией джихадистов ливийскому ПНС. Федеральное агентство новостей выяснило, что боевиков отправляют в Мисурату и Триполи через порты Мерсина и Стамбула.