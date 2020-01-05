Иран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство Сулеймани

Тегеран, 5 января. Вооруженные силы Ирана готовят ответный удар по объектам США, равный тому, который нанесла Америка. Такое заявление сделал советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган.

Как заявил политик в своем интервью телеканалу CNN, Америка «начала войну», поэтому они должны принять достойный ответ.

«Период войны может закончить только удар, равноценный тому, который нанесли американские военные», – цитирует РИА Новости Дехгана.

Советник верховного лидера Ирана также прокомментировал слова Дональда Трампа, который заявил о 52 готовящихся ударах. Напомним, ранее в своем блоге в Twitter президент США написал, что Америка «очень быстро и очень сильно» ударят по иранским объектам в случае любого потенциального нападения Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани.

«Если он говорит 52, мы говорим 300 – и мы можем достать их», – ответил на угрозы Дехган.

Напомним, 3 января в результате ракетного удара по аэропорту Багдада, совершенного Соединенными Штатами Америки, был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.

Приказ об обстреле лично отдал президент США Дональд Трамп. В Пентагоне заявили, что это якобы была самооборона, и назвали Сулеймани «террористом номер один в мире».

В свою очередь президент Хасан Роухани пообещал, что Иран и другие страны Ближнего Востока отомстят Америке. Известно, что иранские власти уже обратились с письмом к генсеку и Совбезу ООН, в котором напомнили о своих правах на самооборону.