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Политолог Рожин считает, что США либо уйдут из Ирака, либо оккупируют его

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Политолог Рожин считает, что США либо уйдут из Ирака, либо оккупируют его

Действия Вашингтона, повлекшие за собой смерть иранского генерала Касема Сулеймани, возмутили Ирак, на территории которого произошло это убийство. Сначала премьер-министр этого государства Абдул-Махди заявил, что таким образом американские военные грубо нарушили условия своего пребывания в Ираке, а уже 5 января парламент страны принял резолюцию о выводе всех войск международной коалиции во главе с США. Таким образом, прихоть их президента Дональда Трампа, пожелавшего смерти ненавидимому им иранскому генералу, дорого обошлась интересам Вашингтона на Ближнем Востоке, заявил в интервью Федеральному агентству новостей главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» и военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, теперь американцы будут использовать ту же тактику, что уже была опробована ими в Сирии, где их войска до сих пор нелегально находятся, а именно: затягивать вывод своих сил, по максимуму используя имеющийся у них для этого законный годичный период, а также манипулировать другими имеющимися договоренностями, чтобы сохранить свое присутствие в Ираке хотя бы частично — в первую очередь, их интересует иракский Курдистан.

«Помимо этого властями США будут предприниматься попытки дезавуировать решение иракского парламента путем давления на новый состав кабинета министров: дело в том, что правительство Абдул-Махди скоро уйдет в отставку, чем и объясняется его спешка с выдворением международного контингента.

По сути Соединенные Штаты стоят перед довольно неприятным выбором: либо полный уход из страны, либо переход к некой вязкой оккупации части территорий Ирака, что опять-таки не будет способствовать стабильности в регионе», — рассказал собеседник ФАН.

По мнению Рожина, сложившаяся ситуация такова, что американцев изгоняют ими же созданные демократические институты Ирака, которыми они так гордились. И после убийства Сулеймани даже прозападно настроенные члены парламента выступили единым фронтом против США.

Политолог Рожин считает, что США либо уйдут из Ирака, либо оккупируют его

«В этой связи Соединенные Штаты уже на сегодняшний день заплатили чрезмерную цену за свою диверсию» — считает политолог.

По его словам, несмотря на тяжелую ирано-иракскую войну в 1980-х годах, к настоящему времени отношения между бывшими сторонами конфликта значительно улучшились: именно Иран (и Касем Сулеймани в частности) помогал правительству Ирака в борьбе против ИГИЛ1 (организация, запрещенная на территории РФ. — Прим. ФАН), организовывая шиитскую милицию и другие военизированные группировки, которые в трудный момент укрепили стремительно разлагавшуюся иракскую армию.

«Разумеется, это усилило влияние Ирана в Ираке, способствуя повышению его престижа среди населения, — заявил Рожин. — Теперь это конвертировалось в поддержку его политики среди значительной части иракского общества, которая теперь, разумеется, направлена против Соединенных Штатов.

Иран вне всяких сомнений заинтересован в том, чтобы изгнать американцев с территории своего соседа, чтобы укрепить своеобразный «шиитский мост» Тегеран — Багдад — Дамаск — Бейрут, который в настоящее время позволяет ему более-менее успешно противостоять США, Израилю и Саудовской Аравии».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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