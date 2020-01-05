Россия ведет 1:0 в финале МЧМ против Канады

Прага, 5 января. Сборная России повела 1:0 в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии. Успех команде Брагина принесла трехходовка Замула — Воронков — Александров в середине второго периода.

Чтобы принять окончательное решение, арбитры вынуждены были смотреть повтор. Через несколько секунд после возобновления игры у россиян удалились сразу два хоккеиста.

Следует отметить, что сборные России и Канады уже встречались на групповом этапе. Тогда подопечные Брагина разгромили соперника со счетом 6:0. Это крупнейшая победа России над Канадой в истории молодежных чемпионатов мира. В рамках полуфинала Канада переиграла финнов, а россияне в драматичном поединке переиграла Швецию — 5:4.

В матче за третье место в Чехии сыграют неудачники полуфинала, сборные команды Швеции и Финляндии.