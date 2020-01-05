Иран полностью вышел из ядерной сделки после убийства США Сулеймани



Тегеран, 5 января. Власти Ирана объявили о полном выходе страны из ядерной сделки, заключенной в 2015 году между иранскими властями и шестью государствами — посредниками.

О том, что теперь Исламская Республика не будет связана никакими ограничениями, установленными этим соглашением, сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение. Уточняется, что такое решение власти Ирана приняли после того, как 3 января генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде по приказу президента США Дональда Трампа. При этом Тегеран намерен и дальше сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отметим, что Штаты вышли из сделки в одностороннем порядке в мае 2018 года. После этого Иран начал поэтапно отказываться от выполнения двух пунктов соглашения. Власти других стран, подписавших это соглашение, продолжали настаивать на том, что оно должно быть сохранено (Совместный всеобъемлющий план действий был также подписан Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германии. — Прим. ФАН).