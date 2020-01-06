«Новая газета» на деньги Запада публикует «расследования», порочащие действия РФ в Сирии

Москва, 5 января. Редактор отдела спецпроектов «Новой газеты» Елена Милашина в своей статье «Война без гуманитарных коридоров» не только переврала реальное положение дел в сирийской провинции Идлиб, но и в очередной раз, сама того не подозревая, подтвердила иностранное финансирование своего издания. К такому выводу пришли журналисты Федеральное агентство новостей, проанализировав текст Милашиной о Сирии.

«Экспертом» сотрудницы «НГ» выступила некая сирийская гражданская активистка Хунаду аль-Харири, связанная с некоммерческой организацией IWPR (Institute For War And Peace Reporting) «Институт по освещению войны и мира». Эта НКО не скрывает свои связи с госструктурами США и Великобритании. Ежегодное финансирование от разнообразных «партнеров» IWPR, составляет около 4,1 миллиона долларов.

Члены IWPR, по сути, занимаются сбором данных для служб разведки и ведут информационные кампании против тех или иных стран и отдельных политиков и организаций. Связана эта НКО и с «фондами», наподобие фонда беглого олигарха Михаила Ходорковского «Справедливость для Журналистов». Этот проект судимого экс-главы ЮКОСа спонсирует оппозиционные СМИ, поощряя за публикацию нужных фейковых «расследований». Подачку от Ходорковского получал и коллега Милашиной автор фейков о ЧВК «Вагнера» Денис Коротков.

В связи с этим возникает резонное предположение о том, что в феврале 2019 года Елена Милашина вместе с сотрудницей «Мемориала» Миланой Бахаевой ездили в Амстердам, чтобы получить донаты для ведения информационной кампании по дискредитации операции России по борьбе с терроризмом в Сирии.

Ранее Федеральное агентство новостей представило большое расследование, посвященное ситуации в Сирии. Первая часть посвящена связям сбежавшего из РФ олигарха Михаила Ходорковского и спецкора «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Другая часть повествует о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в Сирии.

Подробный разбор статьи Милашиной «Война без гуманитарных коридоров» читайте в расследовании ФАН.