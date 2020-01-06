Сирия, 6 января. ВВС США нанесли авиаудары по базам проиранских формирований в Абу-Кемале. Радикалы «Сирийской национальной армии» ожидают подкрепление в Идлибе. ВКС РФ нанесли точеченый авиаудар по конвою джихадистов в районе поселка Ариха. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удар по конвою джихадистов на юге провинции Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе обмениваются ударами с радикалами, по неподтвержденным данным, потеряли несколько военнослужащих и пулеметную установку, в Алеппо обстреляли укрытия джихадистов.

Армия Турции и союзные силы: обстреляли линии обороны курдских радикалов в Хасаке, приступили к строительству военной базы у Айн-Иссы на севере Ракки.

«Сирийская национальная армия»: заявила, что в Хаме разрушила пулеметную установку САА и убила нескольких военнослужащих, направил 900 боевиков в качестве подкрепления в Идлиб.

Курдские вооруженные формирования: на севере Хасаки в Тель-Тамре продолжили рыть тоннели, у Рас-аль-Айна обменялись ударами с турецкой армией, подозреваются в установке мины на севере Алеппо, в Дейр-эз-Зоре потеряли троих боевиков.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): обвиняется в установке противопехотной мины на пути следования конвоя «Демократических сил Сирии».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: понесла тяжелые потери на юге Идлиба у поселка Ариха в результате авиаудара ВКС РФ, разогнала демонстрацию мирных жителей с применением оружия.

Международная коалиция: направили конвой подкрепления к военной базе на юге Хасаки, нанесли два авиаудара по базам иранского ополчения на востоке Сирии.

Провинция Алеппо

В районе поселка Бирна и у плотины Шугадила произошло боестолкновение между отрядами Сирийской арабской армии (САА) и боевиков альянса «Тахрир аш-Шам». Как передает новостной портал Step News, стороны обмениваются ракетно-артиллерийскими ударами в окрестностях поселка, пока без сообщений о потерях ни от одной из сторон.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила о гибели мирного жителя в результате взрыва мины, оставленной в сельскохозяйственных угодьях в районе города Африн. Предположительно, снаряд оставили в поле курдские радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF), периодически совершающие вылазки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Ночью в районе города Абу-Кемаль ВВС США нанесли два удара по базам проиранского ополчения, связанного с Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР), как передает источник в сети Twitter (@Nagi Najjar). Телеканал Al Hadath также сообщает, что под удар попал штаб «Хашд аш-Шааби», в иракском городе Аль-Каим на границе с Сирией.

Все это происходит на фоне длящегося в Дейр-эз-Зоре траура по убитому при авианалете ВВС США командующему спецслужбами «Аль-Кудс» и иранского КСИР Касему Сулеймани. Он и замглавы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты 2 января ракетным ударом США в районе аэропорта Багдада. Оба находились в автомобильной колонне, по которым со стороны США была нанесена серия ракетных ударов.

Боевики «Исламского государства» разместили на своем медиаресурсе заявление о пяти совершенных ими нападениях в провинции Дейр-эз-Зор и в соседнем Хомсе. По сообщению террористов, им удалось подорвать грузовик и один бронированный автомобиль сирийской армии вместе с двумя членами экипажа в районе поселка Меядин. А также нанести ракетный удар по двум автомобилям САА в районе пустыни Бадия, в результате которого автомобиль взорвался. Информации о потерях среди военнослужащих, однако, не было.

Вечером стало известно о взрыве фугасной мины на пути следования конвоя курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Как сообщает медиаресурс Step News, пострадало три боевика, серьезно был поврежден бронированный автомобиль. Курдские радикалы подозревают, что мина была установлена террористами «Исламского государства».

Провинция Даръа

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что в провинции повышают меры безопасности у своих КПП и баз силы Сирийской арабской армии (САА). КПП установлены на въездах в жилые кварталы, военнослужащие проверяют удостоверения личности и обыскивают граждан. Данные меры были предприняты поле того как в городе Тафас неизвестные обстреляли казармы сирийской армии, а также после того как городе Тель-Шихаб на западе провинции неизвестные вооруженные боевики совершили покушение на жизнь местного жителя – мужчина был тяжело ранен. Рост количества подрывов на путях следования конвоев САА и покушений на представителей официальной власти в Даръа связывают с деятельностью антиправительственных группировок, которые не поддержали перемирия официального Дамаска и боевиков «вооруженной оппозиции», действующей на юге САР.

Вечером что неизвестные лица напали на контрольно-пропускной пункт сирийской армии в административном центре провинции — городе Даръа. Местные источники передают, что неизвестные обстреляли из автоматов КПП в квартале Даръа аль-Баляд, после чего завязалась перестрелка с военнослужащими, которая продлилась час. Среди солдат САА пострадавших нет.

Провинция Идлиб

В поселке Келле на улицы вышли десятки жителей с требованием ухода группировки «Тахрир аш-Шам» и выступили против произвола боевиков и их главаря Абу Мухаммада аль-Джулани. Силы так называемой «внутренней безопасности» радикалов разогнали демонстрацию и арестовали мужчину, которого подозревают в организации протестной акции. Отметим, что за последние месяцы за время операции «Рассвет в Идлибе», в ходе которой сирийская армия сумела сильно ударить по позициям джихадистов альянса, ХТШ понесла тяжелые потери в живой силе и не менее серьезные для своей репутации. Жители поселений уже не боятся выступать против джихадистов. Осенью жители Кафр-Харима сами выгнали боевиков из своего города и отказались выплачивать им налоговые сборы.

Как передает другой источник (@StasSwanky), крупный конвой боевиков из группировок «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» и «Хайят Тахрир аш-Шам» были уничтожен в результате точечного авиационного удара ВКС РФ по их колонне в окрестностях населенного пункта Ариха. Точная информация о потерях радикалов в живой силе и технике по уточняется.

районе поселка Джарджаназ, открыли огонь из противотанковых ракетных установок по укрытиям радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе деревни Тель-Манас и у города Серакиб на юго-востоке провинции, как сообщает новостное агентство Step News. ВВС Сирии с воздуха поддерживают САА, нанося точечные удары опорным пунктам боевиков у города Маарет-ан-Нуман, Маар-Шурин и Дейр-Субуль.

Третий корпус «Сирийской национальной армии» заявил об отправке подкрепления в количестве 900 боевиков для своих отрядов в Идлибе для контрнаступления на позиции сирийской армии, как цитирует заявление самих боевиков агентство Halab Today TV.

Провинция Хама

Боевики «Сирийской национальной армии» объявили об уничтожении крупнокалиберного пулемета правительственных сил в районе поселка Азизия, где отмечаются перестрелки между отрядами радикалов и САА. Боевики также утверждают, что в результате обстрела было ранено и убито несколько военнослужащих.

В ответ сирийские военнослужащие открыли огонь их артиллерии по линиям обороны радикалов в районе поселка Хавия. В воздушном пространстве на севере провинции отмечаются разведывательные вылеты авиации ВКС РФ.

Провинция Хасака

Войска международной коалиции прибыли в район города Аш-Шаддади на юге провинции. Как сообщает новостное агентство Alk Habour, вместе с отрядом американских военнослужащих прибыл конвой материально-техническое обеспечения, оружия и боеприпасов.

В лагере беженцев «Аль-Хол» силы внутренней безопасности SDF задержали трех женщин из числа жен и членов семей террористов ИГИЛ1. Как сообщает медиаресурс Alk Habour, женщины были задержаны по подозрению в участи в разработке плана побега из лагеря. За последнее время участились случаи побегов из лагеря, охраняемого курдскими радикалами. SDF подозревают, что «спящие ячейки» ИГИЛ могут оказывать помощь заключенным в лагере женам террористов в побеге. В прошлом месяце из лагеря сбежало два десятка женщин, однако SDF в ходе рейда в близлежащих от лагеря окрестностях не удалось их обнаружить.

Как передает портал Rojava Network, в Тель-Тамре отряды SDF продолжили работы по прокладке туннелей под городом, в то время как турецкая артиллерия наносила удары по пункту курдских радикалов в районе деревни Аль-Манахир.

Ирак

Правительство Ирака запретило любую деятельность сил Международной коалиции во главе с США без одобрения главного командующего ВС Ирака премьер-министра Аделя Абдель Махди. Решение было принято после убийства генерала Касема Сулеймани.Об этом заявил корреспонденту агентства SANA в Багдаде официальный представитель главнокомандующего Вооруженных сил страны генерал Абдель Карим Халаф.

Войска коалиции подтвердили сообщения о двух атаках возле баз США в Ираке. Иракские базы подверглись в субботу двум нападениям, в результате которых военнослужащие возглавляемой США международной антитеррористической коалиции не пострадали. Неприцельный огонь велся по хорошо укрепленной «зеленой зоне» в иракской столице городе Багдад за пределами объектов коалиции, ракеты упали в окрестностях авиабазы Балад. Иракские силы безопасности в настоящее время проводят расследование инцидентов.

1 Организация запрещена на территории РФ.