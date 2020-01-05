Автоэксперты РГ назвали самые дешевые в России машины

Москва, 5 января. Седан Lada Granta остается самым дешевым автомобилем в России. Об этом рассказали автоэксперты «Российской газеты» (РГ).

Специалисты отмечают, что Granta стоит всего 455 900 рублей.

Немного дороже лифтбэк и хетчбэк Lada Granta, их стоимость составляет 472 900 рублей.

Кроме того, в список самых дешевых авто эксперты включили универсал Lada Granta, седан Datsun on-DO, внедорожник Lada 4x4, хетчбэк Datsun mi-DO, универсал Lada Granta Cross, седан Renault Logan и хетчбэк Renault Sandero.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало рейтинг самых ожидаемых автоновинок 2020 года. Возглавил список китайский кросс-купе Haval F7X, кроме того, в него вошли модель от Ravon на базе Chevrolet Cobalt и электрический Cybertruck Илона Маска.