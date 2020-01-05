Бахрейн обеспокоен турецкой поддержкой террористов ПНС Ливии

Манама, 5 января. Власти Бахрейна осудили решение парламента Турции отправить военный контингент в качестве поддержки террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Руководство страны отмечает, что действия Анкары являются вмешательством во внутренние дела Ливии и нарушают международные соглашения и резолюции Совета Безопасности ООН.

Ранее парламент Турции поддержал инициативу об отправке вооруженных сил в североафриканскую страну. До этого Анкара уже перебросила в Ливию боевиков из Сирии, а также вооружение для помощи террористам из так называемого Правительства национального спасения.

Решение турецких парламентариев уже осудили Африканский союз, Египет и Саудовская Аравия.

Египетские власти также отметили, что военное вмешательство Турции в дела Ливии будет иметь последствия для стабильности в Средиземноморском регионе.