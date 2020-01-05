МИД Египта высказал позицию по Ливии западным послам

Каир, 5 января. В министерстве иностранных дел Египта прошло совещание с участием ряда иностранных послов по поводу развития ситуации в Ливии. Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве страны.

Сообщается, что на встрече присутствовали послы нескольких европейских государств, а также посол США в Каире.

Египетская сторона озвучила свое мнение касательно развития обстановки в соседней стране. При этом официальный Каир сделал акцент на законопроекте об отправке Анкарой военного контингента на помощь террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, уже представленном турецким парламентом.

Ранее МИД Египта заявил, что решение турецких законодателей является нарушением резолюций международного права.

ФАН сообщал, что Турция уже начала активно перебрасывать боевиков из Сирии на территорию Ливии, а также помогать террористам из так называемого Правительства национального спасения поставками вооружения.