ليبيا ، 5 يناير. أطلقت قوات الوفاق النار على مدرسة وقتلوا أولئك الذين لا بتفقون على أدخال القوات التركية إلى ليبيا.

ضربات الجيش الوطني الليبي لمطار معيتيقة بمثابة استمرار للحرب ضد الإرهابيين التابعين لقوات الوفاق،و تم القضاء على مجموعتين من المقاتلين السوريين الذين وصلوا إلى ليبيا في معارك ضد إرهابيين تابعين لقوات الوفاق.

تم تصفية مجموعتين من المسلحين من عفرين السوريين في ليبيا أثناء العملية التركية إلى جانب الإرهابيين من ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا. وذلك حسب وكالة NPA السورية.

وفقًا لمصدر في أفغانستان ، تم القضاء على مجموعتين مسلحتين من بين المسلحين السوريين في ليبيا. تم نقل المتشددين إلى شمال أفريقيا بأمر من تركيا.

وحسب المصادر من عفرين السورية. تم القضاء على مجموعتين مسلحتين من بين المسلحين السوريين في ليبيا. حيث تم نقل المتشددين إلى شمال أفريقيا بأمر من تركيا.

جندت البعثات التركية في إفريقيا مرتزقة من المقاتلين السوريين ، ثم نقلتهم إلى ليبيا عبر الأراضي التركية. بعد تصفية مجموعتين من المتشددين ، قامت البعثات التركية بتكثيف هذا النشاط وإرسال المزيد من المقاتلين.

وصول أكثر من ألف مسلح سوري إلى ليبيا.

تم نقل أكثر من ألف مقاتل سوري ، بدعم من تركيا ، إلى طرابلس الليبية. وذلك حسب صفحة تلفزيون ليبيا على موقع فيسبوك وأيضاً إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

"تم نقل أكثر من ألف مقاتل سوري برعاية تركيا إلى طرابلس. تم تدريب 1700 شخص آخر في المعسكرات التركية قبل المغادرة القادمة.

في وقت سابق أفادت وكالات الأنباء أن تركيا تنقل مسلحين من سوريا إلى ليبيا لمساعدة ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية. وفقًا لـ باسنيوز ، بدأت المجموعتان المؤيدتان لتركيا ، “فرقة السلطان مراد” وآخرين من “فرقة الحمزة ، في تجنيد مسلحين في شمال سوريا لنقلهم إلى شمال إفريقيا.

ضربات الجيش الوطني الليبي لمطار معيتيقة هي استمرار للحرب ضد الإرهابيين التابعين لحكومة الوفاق في ليبيا.

قال المحلل العسكري أندريه كوشكين إن الجيش الوطني الليبي يعمل بكفاءة عالية. ويضرب المواقع الإرهابية لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي بالقرب من مطار معيتيقة.

والآن القاعدة العسكرية الرئيسية للمقاتلين، هي مطار معيتيقة ، والتي من خلالها تزودهم تركيا بالجهاديين السوريين والمعدات العسكرية.

في وقت سابق ، ذكرت "المصدر نيوز" أنه في ليلة 5 يناير ، شنت قوات الجيش الوطني الليبي هجومًا بالمدفعية على مشارف مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وفقًا للمصدر ، هاجمت قوات خليفة حفتر هدفًا استراتيجيًا لمنع الإمدادات العسكرية من تركيا ونقل الإسلاميين المتطرفين من محافظة إدلب السورية إلى إرهابيين ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا. من المعروف الآن أن حظيرة الطائرات التي كانت بداخلها طائرتين من طراز Bayraktar TB2 قد تم تدميرها نتيجة للهجمة.

أطلقت قوات الوفاق النار على مدرسة وقتلوا أولئك الذين لا بتفقون على أدخال القوات التركية إلى ليبيا.

أفاد أحد مستخدمي موقع فيس بوك أن عصابة مسلحة أطلقت صواريخ غراد على الكلية العسكرية في الهضبة.

تم قصف الأكاديمية العسكرية بالصواريخ أثناء التجمع المسائي في الباحة الرئيسية للكلية استعدادا للدخول إلى عنابرهم الخاصة. وتم تأكيد هذه المعلومات من الأكاديمية.

كان سبب القصف أن الطلاب لم يشاركوا رغبة حكومة الوفاق الوطني في تحويل ليبيا إلى مستعمرة تركية. لاحظ أن مقاتلي العصابة، المعروفين أيضًا باسم عصابة أبو سليم ، تابعون لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.