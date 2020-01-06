 ФАН продолжает разоблачать псевдорасследования «Новой газеты» о ситуации в Сирии

Москва, 5 января. Федеральное агентство новостей (ФАН) подготовило новое расследование о редакционной политике «Новой газеты» касательно ситуации в Сирии. Сотрудники ФАН проанализировали текст журналиста издания Елены Милашиной и пришли к выводу, что «Новая газета» продолжает распространять фейки террористов и очернять действия ВС РФ в Сирии.

Милашина особо описывает ситуацию в сирийском городе Маарет ан-Нуман. Она утверждает, что в населенном пункте были разрушены все здания после атаки правительственных войск, а мишенями стали гражданские объекты.

По информации ФАН, именно в этом городе было снято множество фейковых видео после начала наступления Сирийской арабской армии. Террористы готовят и распространяют постановочные ролики с заранее оговоренными речами местных жителей. Кроме того, на фейковых роликах организации «Белые каски» можно увидеть, как «активисты» освобождают из-под завалов детей без малейших повреждений на теле.

Стоит напомнить и про видео, снятое рядом с мечетью на продуктовом рынке в Маарет ан-Нумане. На кадрах якобы запечатлены результаты атаки сирийских войск, но это место, по данным террористов, уже давно должно быть разрушено.

Еще летом 2019 года начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской разоблачил поддельный репортаж и продемонстрировал актуальные кадры с городского рынка.

Ранее ФАН обнародовал серию расследований о ситуации в Сирии. В первом журналисты рассказывают о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России). В другом расследовании повествуется о созданной Вашингтоном крупной сети русскоязычных СМИ, распространяющих фейки террористов и недостоверную информацию о деятельности России в Сирии.

Подробный разбор статьи сотрудницы «Новой газеты» Милашиной читайте в расследовании ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.