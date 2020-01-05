Чемпион мира по хоккею Яшин оценил шансы России на победу в финале МЧМ

Москва, 5 января. Алексей Яшин заявил, что у сборной России есть все шансы обыграть Канаду в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Для того, чтобы стать лидерами в мировом первенстве, спортсменам необходимо просто вновь действовать в силовой манере, заявил чемпион мира по хоккею.

По словам Яшина, именно в силовой борьбе заключается преимущество российской команды перед иностранными соперниками. При этом хоккеист советует не рассматривать четыре пропущенные шайбы в четырех матчах как серьезный вызов для российской команды.

«На сегодняшний день обе сборные уже встречались, и россияне уверенно победили. Все ждут такой же игры от нашей команды, и, если удастся сыграть в такой же силовой борьбе, то есть все шансы на победу», – заявил Яшин в интервью телеканалу RT, посоветовав российским спортсменам сконцентрироваться на игре и проявить себя также, как в первом матче.

Он также надеется, что тренерский штаб россиян выберет определенную схему игры на финал, поскольку с разными командами разная тактика приносит успех.

Напомним, ранее главный тренер молодежной сборной Канады по хоккею Дэйл Хантер высказался о предстоящем противостоянии своих воспитанников с россиянами в финале молодежного чемпионата мира. По его мнению, в мировом хоккее нет ничего лучше матчей России и Канады.