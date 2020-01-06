«Новая газета» продолжает распространять фейки сирийских террористов

Москва, 5 января. Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало новое расследование об освещении событий в Сирии «Новой газетой». Сотрудники агентства внимательно прочитали текст журналиста издания Елены Милашиной и пришли к выводу, что «Новая газета» продолжает очернять действия ВС РФ в Сирии и распространять фейки террористов.

Так, Милашина, ранее положительно оценивавшая заявления чеченского террориста Шамиля Басаева о теракте в Беслане, анализирует операцию Сирийской арабской армии «Рассвет в Идлибе».

Действия сирийских военных в рамках операции были возобновлены 19 декабря 2019 года в качестве ответа на многочисленные провокации террористов.

Правительственные войска Сирии добились серьезных успехов и заняли город Джарджаназ, имеющий стратегически важное значение. Более того, войска продолжают теснить боевиков в направлении ключевой трассы М5 Алеппо – Дамаск.

Однако, Милашина описывает эти события не как установление конституционного порядка на занятых территориях, а как военную агрессию против «мирных» боевиков. Далее она перечисляет города, якобы подвергшиеся бомбардировкам.

По данным ФАН из достоверных источников, накануне возобновления операции боевики три месяца обстреливали позиции правительственных войск Сирии, а также населенные пункты, находящиеся на линии соприкосновения. Сирийские военные были вынуждены наносить ответные удары по террористам.

Следуя логике журналиста «Новой газеты», все сообщения Минобороны РФ о провокациях и атаках боевиков в провинциях Хама, Алеппо и Латакия являются вымышленными.

Главной целью террористов на севере Сирии является провинция Латакия, где находится российская авиабаза «Хмеймим». Только за 2019 год российские силы ПВО в Сирии сбили 58 беспилотников, запущенных террористами для атаки базы. Но Милашина вообще не упоминает этот факт, таким образом вводя читателя в заблуждение.

Ранее ФАН обнародовал серию расследований о ситуации в Сирии. В первом журналисты рассказывают о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами группировки «Исламское государство» (запрещена в России). В другом расследовании ФАН рассказал о созданной Вашингтоном сети русскоязычных СМИ, распространяющих фейки террористов и недостоверную информацию о деятельности России в Сирии.

Подробный разбор статьи сотрудницы «Новой газеты» Милашиной читайте в расследовании ФАН.