Хоккеисты сборной Швеции стали бронзовыми призерами МЧМ

Острава, 5 января. Хоккеисты сборной Швеции одолели команду Финляндии в матче за третье место молодежного чемпионата мира в Остраве. Итоговый счет матча 3:2 в пользу Швеции.

Голы в составе шведской сборной забивали Расмус Сандин, Самуэль Фагемо и Линус Оберг. Среди финских хоккеистов отличились Патрик Пуйстола и Матиас Маччелли.

Кроме того, автор гола и одной голевой передачи Самуэль Фагемо занял первое место в списке лучших бомбардиров турнира. На его счету 8 шайб и 5 голевых передач в семи встречах.

Отмечается, что Расмус Сандин стал 12-м защитником в истории молодежных чемпионатов мира, записавшим в свой актив 10 очков на турнире.

Ранее ФАН сообщал, что главный тренер молодежной сборной Канады по хоккею Дэйл Хантер высказался о предстоящем противостоянии своих воспитанников с россиянами в финале молодежного чемпионата мира. По его мнению, в мировом хоккее нет ничего лучше матчей России и Канады.