ФАН узнал о связях «Новой газеты» с фанатами «арабской весны» из Евросоюза

Федеральное агентство новостей выпустило новое расследование, в котором проанализировало текст редактора отдела спецпроектов «Новой газеты» Елены Милашиной о ситуации в Сирии.

В ее статье «Война без гуманитарных коридоров» есть все: от тенденциозного перевирания фактов до дезинформации сирийских «оппозиционных активистов» и видеопропаганды джихадистов. Хотя, чего еще стоило ожидать от журналиста, отметившегося положительными высказываниями в адрес террориста Шамиля Басаева о трагедии в Беслане.

На этот раз внимание Милашиной привлекла операция Сирийской арабской армии (САА) «Рассвет в Идлибе». Она была возобновлена 19 декабря 2019 года в ответ на провокации боевиков многочисленных исламистских группировок, пытавшихся точечно атаковать районы дислокации правительственных войск.

Но Милашина события в Идлибе подает совсем в другом ключе. По ее словам, сирийские правительственные войска и их союзники ведут боевые действия против «мирных» террористов. Она даже взялась пересчитывать авиаудары, которым, по ее неведомым данным, якобы подверглись сирийские города после начала операции «Рассвет в Идлибе».

ФАН каждый день мониторит обстановку в Сирии, поэтому с уверенностью может заявить, что положение дел в Идлибской зоне деэскалации не имеет ничего общего с тем, как описывает их Милашина. Последние три месяца после завершения первого этапа операции террористы не прекращали атаковать военных САА и мирных жителей, и правительственные войска были вынуждены открывать ответный огонь по позициям террористов. Кроме того, нельзя забывать о том, что главной целью боевиков в Идлибе является прорыв к соседней провинции Латакия, где расположена авиабаза ВКС РФ «Хмеймим». Только за 2019 год, по данным Минобороны РФ, российские средства ПВО уничтожили 58 беспилотников, которые пытались атаковать авиабазу.

К слову, эта информация МО РФ есть в открытом доступе, но Милашина их игнорирует и обращается к непонятным диванным экспертам, которые рассуждают о ситуации, сидя в своих европейских квартирах. И, конечно, никто из них, как и Милашина, в Сирии не был.

Кто же эти «эксперты»? Одну из них журналистка презентует как «сирийскую гражданскую активистку» Хунаду аль-Харири. Она якобы снабжала Милашину статистическими данные о датах и подробностях боевых действий в провинции Идлиб. Правда, никаких данных о том, кто такая аль-Харири, и почему ее данным можно доверять, журналистка НГ не приводит.

В Сети упоминание фамилии этой активистки можно найти только статье «Новой» и в новостном материале о вечере, прошедшем в центре НКО «Мемориал» 18 июля минувшего года. В соцсетях с большим трудом нашелся один пост в микроблоге известной нидерландской арабистки, журналистки и политика Петры Штинен аж от 22 ноября 2016 года.

В тот день она встречалась с «независимыми» сирийскими журналистами на конференции в Амстердаме. Там же находилась и аль-Харири, которая всю свою гражданскую деятельность, почему-то предпочла перенести за круглый стол в Европу, а не находится в горячей точке в Идлибе.

Сама Штинен с 1995 по 2004 год работала дипломатом и специалистом по правам человека в посольствах Нидерландов в Египте и Сирии. В 2009 году она покинула министерство иностранных дел и занялась собственным бизнесом, выступая в качестве независимого советника и комментатора по вопросам прав человека, демократических норм и институтов.

В 2015 году Штинен вернулась в политику и стала сенатором от голландской либерально-демократической партии D66. Эта партия часто поднимает вопрос «терпимого отношения» к беженцам из Сирии, проживающим в Нидерландах, и оказывает им содействие. Помимо этого, Петра активно занималась писательской деятельностью. Одним из самых примечательных ее трудов была книга «Мечтая об арабской весне. Голландский дипломат на Ближнем Востоке». И примечательность этого «труда» заключается в том, что Штинен написала ее за три года до революций в Тунисе и Египте, реальной «арабской весны». И это не может быть просто совпадением. Но именно события «Арабской весны», о которой так мечтала Штинен и ее коллеги, привели к расцвету запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 в Сирии.

Нельзя не упомянуть и о том, что организатором конференции в ноябре 2016 года была некоммерческая организация под названием IWPR (Institute For War And Peace Reporting) «Институт по освещению войны и мира». Данная НКО не скрывает свои связи с разнообразными госструктурами США и Великобритании и фактически занимается информационными кампаниями против тех или иных стран, лиц или группировок. Ежегодное финансирование от разнообразных «партнеров» IWPR, составляет около 4.1 миллиона долларов.

Выяснив связь аль-Харири со Штинен и этой НКО, становится понятным, почему эта активистка в статье Милашиной транслирует штампы и клише о «кровавом сирийском режиме» и «российских бомбардировках». Ранее ФАН уже объясняло, что подобные ролики о «российской угрозе» снимают сами боевики. И материалы, которые использует Милашина, являются просто очередным доказательством этого. Так, при внимательном изучении немногочисленных крупных планов «последствий бомбардировок», можно видеть не трупы мирных жителей, а хаотично перемещающихся боевиков. Помимо этого, тот факт, что в одной из якобы разбомбленных зданий рвутся боеприпасы, указывает на то, что в нем находился склад с оружием террористов.

Ранее Федеральное агентство новостей представило большое расследование, посвященное ситуации в Сирии. Первая часть посвящена связям сбежавшего из РФ олигарха Михаила Ходорковского и автора фейков о ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова с террористами группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Во втором материале рассказывается о взаимодействии Вашингтона с боевиками ИГ1. Третья публикация посвящена военной операции России против террористов в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с исламистскими группировками на территории САР. Четвертая часть повествует о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.