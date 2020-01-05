Сирия новости 5 января 22.30: контрнаступление радикалов в Хаме, в «Аль-Холе» курдские боевики арестовали трех беженок

Сирия, 5 января. Контрнаступление радикалов в Хаме. В лагере «Аль-Хол» курдские боевики провели рейд и задержали трех женщин. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по опорным пунктам и складам боеприпасов джихадистов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе обмениваются ударами с радикалами, по неподтвержденным данным, потеряли несколько военнослужащих и пулеметную установку, в Дейр-эз-Зоре провели рейд и задержали несколько подозреваемых в пособничестве террористам ИГИЛ1.

Армия Турции и союзные силы: обстреляли линии обороны курдских радикалов в Хасаке.

«Сирийская национальная армия»: заявила, что в Хаме разрушила пулеметную установку САА и убила нескольких военнослужащих.

Курдские вооруженные формирования: на севере Хасаки в Тель-Тамре продолжили рыть тоннели, у Рас-аль-Айна обменялись ударами с турецкой армией.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Дейр-эз-Зоре на западе провинции провели серию рейдов. В поселке Кашма сирийские военнослужащие задержали несколько человек, подозреваемых в связи с боевиками «Исламского государства»1, которые совершают диверсии в провинции Дейр-эз-Зор и в соседней провинции Хомс. Напомним, что сегодня террористы выпустили заявление и взяли на себя ответственность за пять нападений на конвои и КПП сирийской армии в районе пусти Бадия, в результате которых пострадало несколько военнослужащих.

Провинция Идлиб

Источники вооруженной оппозиции передают информацию о столкновении отрядов «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» и отрядов Сирийской арабской армии (САА), у города Джарджаназ. В ходе боев были убиты и ранены несколько военнослужащих в результате обстрела их опорного пункта со стороны боевиков. Официальные источники пока что не подтверждают информации о потерях у Джарджаназа.

Как передает агентство Step News, вертолет ВВС Сирии нанос удар по опорным пунктам джихадистов в районе города Кафр-Рума. Точечные удары с воздуха по базам радикалов были нанесены в районе поселка Дейр-Сунбуль, у города Серакиб и в предместьях города Кафр-Набель.

Провинция Хама

Боевики «Сирийской национальной армии» объявили об уничтожении крупнокалиберного пулемета правительственных сил в районе поселка Азизия, где отмечаются перестрелки между отрядами радикалов и САА. Боевики также утверждают, что в результате обстрела было ранено и убито несколько военнослужащих.

В ответ сирийские военнослужащие открыли огонь их артиллерии по линиям обороны радикалов в районе поселка Хавия. В воздушном пространстве на севере провинции отмечаются разведывательные вылеты авиации ВКС РФ.

Провинция Хасака

Два боевика «Демократических сил Сирии» (SDF) сдались турецким военным на КПП в районе деревни Суруч юго-восточной провинции Шанлыурфа, сообщает министерство национальной обороны Турции.

В лагере беженцев «Аль-Хол» силы внутренней безопасности SDF задержали трех женщин из числа жен и членов семей террористов ИГИЛ. Как сообщает медиаресурс Alk Habour, женщины были задержаны по подозрению в участи в разработке плана побега из лагеря. За последнее время участились случаи побегов из лагеря, охраняемого курдскими радикалами. SDF подозревают, что «спящие ячейки» ИГИЛ могут оказывать помощь заключенным в лагере женам террористов в побеге. В прошлом месяце из лагеря сбежало два десятка женщин, однако SDF в ходе рейда в близлежащих от лагеря окрестностях не удалось их обнаружить.

Как передает портал Rojava Network, в Тель-Тамре отряды SDF продолжили работы по прокладке туннелей под городом, в то время как турецкая артиллерия наносила удары по пункту курдских радикалов в районе деревни Аль-Манахир.

1 Организация запрещена на территории РФ.