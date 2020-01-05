Тунис подписал соглашение о покупке бронетехники у турецких подрядчиков

Один из ведущих подрядчиков в сфере обороны Турции намеревается производить бронетехнику для Туниса, исходя из недавней сделки с правоохранительным ведомством страны — контракт подписали после того, как турецкий производитель наземных транспортных средств выиграл Международный тендер на бронированные автомобили для производства в общей сложности девяти многоцелевых бронированных автомобилей среднего класса (MPAV) 4x4. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

В рамках сделки с Тунисом ВМС впервые будет производить бронемашины среднего класса. В настоящее время они стоят на пользовании только у ВС Турции, которая «с барского плеча» поставляет оружие в обход эмбарго ООН в Ливию на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Федеральное агентство новостей (ФАН) неоднократно писало о вмешательстве Турции во внутренние дела Ливии — изучить вопрос более подробно вы сможете в расследовании нашей редакции.

Успешная военная кампания ВКС РФ по ликвидации ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии и освобождении мирных жителей в свое время послужила хорошей «рекламой» российского оружия. По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, члена экспертного совета «Офицеры России» Александра Перенджиева, разница с Россией у Турции в данном случае в том, что Анкара действует на стороне террористической организации, снабжая ее оружием, а не действует в интересах простых мирных жителей, освобождая их от различных форм терроризма.

«Задача Турции с помощью поставок оружия распространить свое влияние на всю Северную Африку. Тунис в данном случае служит своеобразной прокладочкой между Ливией и Алжиром: что в Ливии действуют террористические группировки, что в Алжире. А учитывая коррумпированность властей в Тунисе, они там и подавно связаны с террористами в сфере теневой экономики», — утверждает Александр Перенджиев.

По мнению эксперта, Турция выстраивает собственную теневую экономику вдоль Северной Африки, и в поставках оружия в Алжир транзитом через Тунис также не приходится сомневаться. Член экспертного совета «Офицеры России» убежден, что Турция сейчас будет продвигать свои интересы с помощью геоэкономических инструментов.

«Турция использует торговлю оружием как экономическое средство для достижения политических целей — с его помощью Анкара жаждет контролировать страны Северной Африки в целом и продвигать свой бизнес через них дальше, на юг, ближе к экватору — в ЧАД, ЦАР и дальше», — считает Перенджиев.

Отметим, что ассортимент компании самый разнообразный: ВМС производит гусеничные, бронированные и тактические машины и может в этом посоревноваться с такими крупнейшими производителями военной техники, как США, Германия, Франция и Финляндия.

Турецкий производитель автомобилей был добавлен в ежегодный список 100 крупнейших мировых производителей оборонной продукции Defence News в 2019 году, получив прибыль в размере 554,2 млн долларов в прошлом году. Компания поделила 85-е место с другим турецким производителем оборонной продукции, STM, в престижном списке.

1 Организация запрещена на территории РФ.