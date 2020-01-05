«Турецкий поток» доставил российский газ в Северную Македонию и Грецию

Москва, 5 декабря. Газопровод «Турецкий поток» доставил первые кубометры российского газа в Северную Македонию и Грецию. Первой из европейских государств газ получила Болгария. Об этом рассказал Владимир Малинов, исполнительный директор «Булгартрансгаза».

Поставки голубого топлива осуществляются через новою точку входа «Странджа 2», расположенной на границе с Турцией.

«Природный газ поступает из Турции, проходит через нас и возвращается в Турцию. Затем через «Турецкий поток» поступает на компрессорную станцию на болгарской территории. Северная Македония и Греция также получают газ через «Странджу 2», — приводит слова директора болгарский информационный портал BNR.

Малинов отметил, что такой подход гораздо целесообразнее с экономической точки зрения, а также является более безопасным. Достигнутые преимущества в итоге повлияют на конечные цены для потребителя, передает «Газета.Ru».

Кроме того, изменение пункта доставки также экономит транспортные расходы. Несмотря на строительство «Балканского потока», доходы от трансфера энергоносителя составят 229 млн долларов.

Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд куб.м газа. Инфраструктура страны к получению такого объема газа полностью готова.

Ранее ФАН сообщал, что допсоглашение с российской компанией «Газпром экспорт» болгарская сторона подписала 30 декабря. Согласно документу, с 1 января 2020 года изменяется точка доставки российского природного газа на территорию Болгарии. Теперь он будет поступать с территории Турции, а не с Негру-Водэ в Румынии. Кроме того, Болгария дополнительно сэкономит 4,6 млн левов за счет более низких тарифов, объявленных оператором «Булгартрансгаз» по сравнению с Негру-Водэ.