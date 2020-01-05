Навальный и Ко портят россиянам Новый год выдумками о «краденых елках»

Москва, 5 января. Новый год только наступил, а сторонники блогера Алексея Навального уже отметились очередным псевдорасследованием.

В ролике, вышедшем на YouTube, оппозиционеры активно критикуют действия властей по организации новогодних праздников в разных городах России.

Соратники блогера отметили дорогостоящие украшения улиц Москвы, покупку современной елки администрацией Кемерово, и даже рассказали о том, как чиновники «воруют хвойные деревья с участков простых граждан».

По мнению «оппозиционеров», власти страны довели россиян до нищеты, и теперь им приходится воровать елки. При этом авторы ролика используют фото елки, огороженной колючей проволокой. Дерево из ростовского Ботанического сада было снято еще четыре года назад. Сотрудники сада отметили, что проволоку с елки давно убрали, сразу после поимки банды, промышлявшей торговлей краденными новогодними деревьями.

Сами «оппозиционеры» же остались встречать Новый год в Москве из-за многомиллионных долгов, наслаждаясь убранством столицы, которое еще недавно ругали.

Так Навальный совершил пробежку в парке Покровское-Стрешнево, который, по заявлению его же соратников, был построен «жуликами из мэрии». А Любовь Соболь сыграла в керлинг на оборудованной «на украденные деньги» площадке.

Таким образом псевдооппозиционеры противоречат сами себе, сначала сообщая о краже бюджетных средств, а потом в удобный момент забывают о ней.