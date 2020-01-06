Колонка Владимира Тулина. На чьей стороне была Дания во Второй мировой войне (часть 2)

В этом году исполняется 80 лет насильственному вступлению Дании во Вторую мировую войну. Федеральное агентство новостей публикует вторую часть большого материала, посвященного развеиванию мифов, связанных с нахождением страны под контролем Третьего Рейха. Первую часть можно прочитать здесь.

СС, рожденный демократией

Немецкие нацисты считали жителей Скандинавии почти такими же арийцами как они сами, поэтому, в отличие от других национальных частей СС, датские эсэсовцы носили в петлицах эсэсовские руны и для них не было ограничений для карьерного роста. Первым командиром Датского добровольческого корпуса СС был назначен подполковник Кристиан Педер Крюссинг, получивший, соответственно, звание оберштурмбаннфюрера СС. Однако командовал он корпусом недолго — 8 февраля 1942 года его сняли «за недостаточный уровень национал-социалистической идеологии в корпусе». В датскую армию он не вернулся, а продолжил службу в дивизиях СС «Викинг» и «Мертвая голова». 1 августа 1943 года ему было присвоено звание бригаденфюрера СС и таким образом он был первым иностранцем, ставшим эсэсовским генералом. В конце войны командовал артиллерией 3-го танкового корпуса и попал в плен к англичанам. Те выдали его датским властям для суда, чем поставили их в неудобное положение. Ведь Крюссинг мог на суде напомнить, что именно они и направили его в СС. Кроме того, он мог припомнить депутатам парламента и членам правительства, сохранившим свои посты после войны, как они посещали возглавляемые им подразделения СС и называли служивших там датчан «героями, защищающими родину от русского большевизма». В итоге бригаденфюрера обвинили в присвоении части средств, выделенных правительством на Датский добровольческий корпус СС в 1941-1942 годы и приговорили его к пяти годам тюрьмы. Но в заключении он пробыл всего три года и, выйдя из тюрьмы в 1948 году, поселился возле границы с Германией. Крюссинг прожил еще 28 лет и все это время проклинал датское правительство, которое своим решением гарантировало множество льгот эсэсовцам, а в итоге не дало ничего и обмануло не только его, но и семьи двух его сыновей, которые, будучи офицерами датской армии, перешли в СС и погибли на Восточном фронте.

У следующего командира Датского добровольческого корпуса СС Кристиана Фредерика фон Шальбурга биография с точки зрения нацистов была идеальной. При рождении его звали Константин Федорович фон Шальбург и появился он на свет в 1906 году в Российской империи. Поступил в кадетский корпус и в 1915 году был представлен императору Николаю II. После Октябрьской революции имение, фабрики и фермы, принадлежащие его отцу, были национализированы, а семья бежала в 1918 году на его родину в Данию. С тех пор у него была огромная ненависть к большевикам. Он стал офицером королевской гвардии. В 1930 году он вместе с другими датскими нацистами создал Датскую национал-социалистическую рабочую партию (DNSAP).

Если в Третьем Рейхе при поступлении на службу в вермахт все немцы обязаны были приостановить свое членство в партиях, даже тогда, когда других партий кроме национал-социалистической не осталось, то в довоенной демократической Дании ничего подобного не было. В свободное от службы время фон Шальбург мог зиговать и распевать «Хорста Весселя» на датском языке — гимн партии в общественных местах на митингах. Так продолжалось до 1936 года, пока он сам не подал в отставку, дослужившись до капитан-лейтенанта, чтобы профессионально заняться партийной работой. В 1939 году он подал рапорт о восстановлении в королевской гвардии при условии, что его пошлют добровольцем в Финляндию воевать с Красной армией. В том году все так называемые демократические страны Европы посылали оружие и добровольцев Финляндии будущему союзнику Третьего Рейха. Дания прислала 800 добровольцев и среди них был фон Шальбург. Именно в Финляндии он узнал, что Дания перешла под контроль так горячо любимых им немецких нацистов, а уже в апреле 1941 года он присягнул фюреру Германии Адольфу Гитлеру при поступлении на службу в дивизию СС «Викинг». 22 июня 1941 года он начал воевать против нашей армии под Львовом. Фон Шальбург был яростным антисемитом, был женат на немке, а его родная сестра Вера была агентом немецкой военной разведки абвера, заброшенным в Великобританию. О том, что британцы перевербовали ее, немцы еще не знали. И самое главное — фон Шальбург очень понравился Гитлеру при личной встрече 1 марта 1942 года.

Командовать Датским добровольческим корпусом СС ему долго не пришлось. Он прибыл на фронт 8 мая 1942 года и вошел в состав дивизии СС «Мертвая голова», которая находилась в Демьянском котле, куда только что был пробит коридор. 2 июня фон Шальбург вначале подорвался на мине, а затем попал под огонь советской артиллерии. В результате куски его тела собирали по всей деревне Бяково. В его честь в Копенгагене прошла траурная церемония, на которой присутствовали члены королевской семьи и правительства.

Следующий командир корпуса — немец оберштурмбаннфюрер СС Ганс фон Леттов-Форбек быстро повторил судьбу фон Шальбурга. 9 июня 1942 года он принял командование, а уже 11 июня Советская армия отправила его на небеса. Его место снова занял датчанин — оберштурмбаннфюрер СС Кнуд Берге Мартинсен. Когда в августе 1942 года датский корпус СС вывели из Демьянского котла, то выяснилось, что его потери составили 78% личного состава. Его отправили в Данию на пополнение. В Копенгагене ему устроили торжественную встречу.

Пополнившись новыми добровольцами, корпус в октябре 1942 года отправился обратно на Восточный фронт. До марта 1943 года он находился в районе Великих Лук, где снова понес тяжелые потери и был выведен в Германию. В этот раз новых добровольцев для его пополнения не нашлось и 20 мая 1943 года он был расформирован. Те немногие эсэсовцы, кто решил продолжить воевать с советскими войсками были отправлены в дивизию СС «Нордланд». В ее составе они вначале воевали против югославских партизан маршала Иосифа Броз Тито, затем под Ленинградом и в Прибалтике, а капитулировали ее остатки в Берлине. Всего в боях с Советской армией погибло более 2000 датчан, 567 попали в плен.

В Дании обычно называют главу СССР Иосифа Сталина кровавым тираном, при этом забывают, что в мае 1945 года он имел полное моральное и юридическое право потребовать от их страны компенсацию за то, что ее правительство создало, вооружило и отправило воевать против СССР подразделение в несколько тысяч человек. Требование это звучало бы очень весомо, если учесть, что его войска уже находились на датском острове Борнхольм, за освобождение которого от немцев отдали жизнь 30 советских воинов.

Большинство датчан-эсэсовцев во главе со своим командиром Кнудом Мартинсеном вернулось в Данию и создали корпус СС «Шальбург», который помогал немцам бороться против появившегося в стране движения Сопротивления. Кнуд Мартинсен был арестован в своем доме в день капитуляции немцев в Дании. Однако следствие и суд над ним шли больше четырех лет. С ним у датских властей были такие же проблемы, как с Кристианом Крюссингом. Осудили его тоже не за службу Гитлеру и военные преступления, а за два убийства. В марте 1944 года прямо в штабе корпуса СС «Шальбург» он застрелил эсэсовца, который был любовником его жены, а позже, после ссоры, убил еще одного своего подчиненного. 25 июня 1949 года Кнуда Мартинсена расстреляли.

Всего в Дании за сотрудничество с нацистами были расстреляны 45 человек. Большинство из них из корпуса СС «Шальбург» и были расстреляны за тайные убийства. До лета 1944 года гестапо и другие немецкие карательные органы не могли сами наказывать датчан, а чем хуже были дела у Германии на советском фронте, тем мягче были приговоры датских судов в отношении участников Сопротивления. Поэтому немцы тайно создавали из датских эсэсовцев «эскадроны смерти», которые убивали тех, кто им не нравился. То, что творили датские эсэсовцы в СССР, послевоенные власти этой страны не интересовало.

И датчане сыты, и евреи целы

В Дании любят вспоминать два события, произошедших во время нахождения там немецких войск. Первое это конные прогулки короля Кристиана Х по Копенгагену якобы с повязкой, на которой была шестиконечная звезда Давида, в знак солидарности с евреями, которых немецкие оккупанты заставили носить такие повязки. Это явная выдумка, так как немцы от датских евреев никаких повязок носить не требовали. Миф, очевидно, родился из слов короля, сказанных им в сентябре 1942 года при посещении синагоги: «Если евреев Дании заставят носить символ, что отличает их от других, то я и моя семья тоже будем носить этот символ». Да и конные прогулки продолжались только до 19 октября 1942 года. В тот день король упал с лошади и стал инвалидом. Было ему 72 года. Английская ВВС сразу сообщила датчанам, что это немцы запретили королю ездить на лошади и общаться с народом.

Вторым событием является массовое спасение евреев, которых немецкие нацисты планировали отправить в концлагеря, а датчане переправили их морем в Швецию. Евреев в Дании было немного — около 7800, так как демократическое довоенное правительство Дании запретило въезд в страну еврейским беженцам из Третьего Рейха. Действительно, 7220 евреев и 680 их нееврейских родственников были переправлены через пролив в Швецию. Но и тут есть интересные обстоятельства. Сразу бросается в глаза всеобщая «слепота» всех немецких структур в Дании, не заметивших, как за три дня с 29 сентября по 1 октября 1943 года тысячи уплывали в Швецию с охраняемого побережья. Были конечно отдельные провалы. Так, любовница немецкого офицера выдала 80 евреев, ожидавших отправки на чердаке церкви в деревне Гиллелее. Еще сорок евреев было схвачено датскими полицейскими и пограничниками, но это несопоставимо с числом тех, кто добрался до Швеции.

Согласно официальной датской историографии, спасителем датских евреев был военно-морской атташе в посольстве Третьего Рейха в Дании Георг Фердинанд Дуквиц, признанный в Израиле праведником мира. Он узнал 11 сентября 1943 года, что в ночь с 1 на 2 октября будет облава на евреев, после которой их вывезут из Дании в немецкие концлагеря. Дуквиц сумел съездить в Швецию и договориться с властями этой страны о приеме датских евреев, а затем сообщил о предстоящей депортации руководству правящей датской партии социал-демократов.

История получается красивая, если не обращать внимания на отдельные факты. Георг Дуквиц вступил в нацистскую партию в 1932 году, то есть еще до прихода Гитлера к власти, а значит, нацистом он стал по убеждениям, а не из карьерных соображений, и трудно поверить, что эти убеждения допускали такую любовь к евреям, что ради них он рисковал своей жизнью. Кроме того, 11 сентября 1943 года дату предстоящей депортации евреев во всей Дании знал только один человек — имперский уполномоченный Вернер Бест. Дуквиц и сам признал, что именно он сообщил ему дату и приказал втайне передать это датскому и шведскому правительству в 1948 году на суде над Бестом в Копенгагене и этим фактически спас своего бывшего начальника от смертной казни.

Фактически именно Бест — спаситель датских евреев, но не мог же Израиль провозгласить праведником мира бывшего обергруппенфюрера СС. К тому же в биографии Беста немало фактов, свидетельствующих о его «большой любви» к еврейскому народу: он был одним из организаторов еврейского погрома в 1938 году, вошедшего в историю как «Хрустальная ночь», создавал айнзатцгруппы, занимающиеся расстрелом евреев на оккупированных территориях, отправлял французских евреев в концлагеря.

Возникает вопрос: почему два нациста вдруг решили спасти датских евреев? Скорее всего, они просто выполняли тайный приказ, пришедший из Берлина, а там справедливо считали, что из-за датских СМИ незаметно депортацию евреев осуществить не удастся, а значит, будет международный скандал и больше всех будет возмущаться соседняя Швеция. А именно тогда решался вопрос, продолжит ли она поставки в Германию железной руды. Хитроумная операция не помогла — в октябре 1943 года поставки шведской железной руды прекратились.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что никто не был наказан за массовый побег евреев. Вот и Вернер Бест в своем отчете в Берлин 5 октября 1943 года пишет: «Поскольку первоочередной задачей еврейских акций в Дании была деиудаизация страны, а не успешная охота за головами, следует заключить, что данная еврейская акция полностью выполнила свою задачу». Позже Вернера Беста судили в Копенгагене и приговорили к 12 годам лишения свободы, но уже в 1951 году его освободили «из-за неизлечимой смертельной болезни», которая не помешала ему прожить еще 38 лет. В 1969 году его арестовали в ФРГ по требованию Польши, которая добивалась его выдачи для суда за военные преступления, но снова из-за «плохого здоровья» в выдаче было отказано, и он вышел на свободу в 1972 году.

Во всех датских учебниках истории красочно описано, как страдающие под немецкой оккупацией датчане массово бросились спасать евреев, переправляя их в Швецию. При этом нигде не говорится, что делали это датчане совсем не бескорыстно. Зато об этом заявляет профессор политологии из датского университета Орхуса Петер Нанстед: «Рыбаки перевозили евреев в Швецию за большие деньги. За переправку одного человека требовали сумму, равную годовой заработной плате высококвалифицированного специалиста». Это подтверждает в своих воспоминаниях и Кнуд Дюбю, который в годы войны был в движении Сопротивления и служил в полиции. Множество датчан вспоминали огромные очереди к нотариусам в Копенгагене в конце сентября 1943 года. Это евреи продавали за бесценок свое жилье, чтобы купить себе место в рыбацкой лодке.

Косвенно это подтверждается и тем фактом, что из 481 еврея, депортированного нацистами из Дании, более 200 были из еврейского дома престарелых на улице Кристальгаде в Копенгагене. Их не вывезли, хотя их не надо было собирать вместе, да и находится Копенгаген прямо на берегу узкого пролива, отделяющего Данию от Швеции. Очевидно у них просто не было денег. Датские евреи были отправлены не в газовые камеры, а в концлагерь Терезин, отличавшийся мягким режимом, так как сюда нацисты водили международные комиссии. 15 апреля 1945 года оставшиеся в живых 425 еврея были возвращены в Данию на автобусах шведского Красного креста. Один из этих автобусов теперь главный экспонат Исторического музея шведского города Мальме.

Не виноватые мы — немцы сами пришли!

Постепенно в датско-немецких отношениях стали появляться трещины. В декабре 1941 года датская нацистская партия DNSAP получила от Третьего Рейха помощь в размере 300 тысяч долларов, а уже через два месяца объявила, что больше не будет посылать своих активистов на службу в СС из-за высоких потерь среди них на Восточном фронте. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер был сильно возмущен.

В сентябре 1942 года король Дании Кристиан Х посетил синагогу, а затем в ответ на длинное поздравление Гитлера с днем рождения ответил предельно лаконично: «Спасибо. Король Кр.». Фюрер был взбешен и выслал из Берлина датского посла. Чтобы успокоить Гитлера, король объявил, что ответную телеграмму послал не он, а от его имени премьер-министр Вильхельм Бюль, сменивший умершего Торвальда Стаунинга, и отправил его в отставку.

Хотя официальная история Дании и утверждает, что страна с 1940 по 1945 год находилась под немецкой оккупацией, это не помешало провести 23 марта 1943 года очередные парламентские выборы, в которых приняли участие 89,5% избирателей. Вернер Бест решил, что раз численность DNSAP после вхождения в Данию немецких войск выросла с 5 до 21,5 тысячи человек, то есть возможность ее прихода к власти законным путем через победу на выборах. Партия получила еще 7 миллионов долларов, а 350 ее активистов прошли обучение в Германии. Оказалось, что несмотря на 4-кратный рост рядов DNSAP, ee поддержка датским народом выросла всего на 0,3%: на выборах 1939 года она набрала 1,8% голосов, а на выборах 1943 года — 2,1%. Она снова могла послать в парламент только трех депутатов из 149. Опасаясь гнева Адольфа Гитлера и Вернера Беста, датский фюрер Фриц Клаузен отправился добровольцем на Восточный фронт. Правда, в качестве военного врача и всего на полгода.

Сейчас часто говорят: «Как только Германия капитулировала, в ней не осталось ни одного нациста, а только немцы, обманутые Гитлером». Но это в Германии, а в Дании такого не было. Там все нацисты исчезли еще за два месяца до капитуляции. В марте 1945 года самораспустились корпус СС «Шальбург» и DNSAP. После капитуляции Третьего Рейха Фрица Клаузена арестовали и готовились судить, а он собирался доказать, что ни одного датского закона не нарушил и это было правдой. Но 5 декабря 1947 года было объявлено, что он покончил жизнь самоубийством. Известная датская нацистска и антисемитка Ольга фон Эггерс была арестована 16 мая 1945 года, а на следующий день, как следует из официального сообщения, она упала с лестницы и умерла.

В день освобождения Дании ее премьер-министром снова стал Вильхельм Бюль, ранее уже занимавший этот пост в мае-ноябре 1942 года. Таким образом можно сказать, что Данию до, во время и после войны возглавляли одни и те же люди. И как после этого судить местных нацистов, если новый глава правительства сам активно сотрудничал с немцами? Да и кому их судить? Тем судьям, что совсем недавно выносили приговоры участникам движения Сопротивления?

«Сливочный фронт»

Движение Сопротивления — это еще одна любимая тема датских историков, когда заходит речь о событиях Второй мировой войны в их стране. Считается, что сопротивление оккупантам началось со дня появления в Дании немецких войск — 9 апреля 1940 года. В этот день лесник Ханс Андреасен утащил прожектор с немецкой батареи ПВО и закопал его в землю. Потом он еще несколько месяцев поливал кислотой стальной трос, удерживавший локатор и в итоге трос разорвался и локатор рухнул. На этом активная партизанская деятельность в Дании в 1940 году и закончилась.

В 1941 году в Ольборге борьбу начали восемь школьников и трое юношей в возрасте 20-26 лет, объединившиеся в подпольную группу «Клуб Черчилля». Они перерезали немецкий военный кабель, бросали сахар в бензобаки немецких машин, писали на дома тех, кто продавал продовольствие немецкой армии фразу «Немецкие спекулянты», уничтожали указатели на немецком языке. Им удалось утащить ящик с немецкими минами и 2 мая 1942 года на железнодорожной станции они взорвали вагон, в котором было крыло для самолета. 8 мая двое из группы были схвачены при попытке забрать оружие из шинели немецкого офицера в кафе. Через них немцы вышли на остальных и передали всех датской полиции. Школьники сумели выломать решетку в камере, где они содержались, и каждый вечер выходили продолжать свою подпольную деятельность, навещали родителей, ходили в кино. Но под утро возвращались обратно в камеру. Так продолжалось 19 ночей, пока это не обнаружили. Датский суд приговорил несовершеннолетних участников группы к 2-3 годам лишения свободы, а совершеннолетних к 10-15, но все благополучно дожили до конца войны. После нее некоторые написали книги о своей борьбе, а недавно о них сняли художественный фильм. Считается, что они успели совершить 25 акций саботажа.

Если деятельность советских партизан оценивается по количеству убитых гитлеровцев и пущенных под откос эшелонов, то датские историки для оценки деятельности своих партизан изобрели термин «акция саботажа». Когда я читал, что число акций саботажа в 1943-45 годы исчислялось четырехзначными цифрами, то не мог понять, как же Дания при этом умудрялась поставлять военную продукцию в Третий Рейх в таких огромных количествах. Потом я понял, что под этот термин попадает любое антинацистское действие. Даже такие, как написание антигитлеровских лозунгов на заборах, медленная работа на заводах и издание подпольных газет, считаются акциями саботажа. В последнем датчане преуспели невероятно: уже в 1943 году общий тираж нелегальных изданий достиг 2,6 миллиона. Уверен, что он рос бы и дальше, но достиг численности взрослого населения страны. Также по выходным датчане собирались в парке Копенгагена и пели патриотические песни, а немцы и не догадывались, что это часть борьбы против них.

После того как после 22 июня 1941 года датское правительство стало отправлять коммунистов в концлагеря, они ушли в подполье и начали борьбу. Первоначально их подпольная организация называлась КОРА — коммунистические партизаны, а после включение в ее состав подпольной организации студентов стала называться ВОРА — гражданские партизаны. В ней участвовало около 400 человек и на их счету около 1000 акций саботажа, в том числе ликвидация 20 датских осведомителей гестапо. Они сумели взорвать радиозавод Torotor в городе Ордруп, но произошло это 2 января 1945 года. 27 марта 1945 года в Копенгагене ими был взорван железнодорожный мост Лангебрю и тем самым заблокирован выход из порта 17 немецким военным и торговым кораблям. Это самая крупная операция датского движения Сопротивления за войну. Были акции и против других предприятий, работающих на вермахт, но так как немецкой охраны на них не было, то и потерь в живой силе у немцев не было. За время войны нацисты убили 60 членов ВОРА.

Весной 1943 года датчане, воевавшие на стороне Финляндии в зимней войне, создали подпольную организацию Хольгер Данске. Своей главной задаче они считали ликвидацию датских эсэсовцев, вернувшихся с Восточного фронта. Получилась интересная ситуация: те, кто сражался против Советской Армии, в 1940 году убивали тех, кто сражался против нее в 1941-43 годы.Впрочем, с задачей они справились успешно, уничтожив около 200 немецких пособников. Оружие, боеприпасы и финансовую помощь они получали из Британии, кроме того они сумели наладить подпольное производство британских автоматов Sten. Делали они и мелкие диверсии на предприятиях. В рядах этой организации были около 350 бойцов, 64 из них погибли.

Среди них — Йорген Шмит. Он уничтожил несколько датчан-нацистов и сжег в гараже шесть немецких автомобилей и танк. Именно при попытке его ареста 15 октября 1944 года немцы понесли самые большие потери за все пять лет своего пребывания в Дании. В ходе многочасового боя он убил 11 и ранил 10 немецких солдат. Это в 1,5 раза больше, чем вся датская армия и движение Сопротивление за всю Вторую мировую войну! В конце концов немцы просто подожгли дом, и Йорген Шмит сгорел заживо.

Датские историки, обычно, говоря о движении Сопротивления, называют различные трехзначные цифры немецких солдат, убитых в Дании. Однако они включают в нее и немцев погибших от англо-американских бомбардировок, и даже умерших от ран в госпиталях. На самом деле, кроме героического сопротивления Йоргена Шмита было еще только два случая убийства немцев небольшими группами движения Сопротивления. 7 сентября 1943 года в Копенгагене был убит немецкий капрал, а позже был взрыв в ресторане «Монополь», где было убито 4 и ранено 40 немцев. И это за всю войну! Не зря немецкие солдаты из-за обилия молочных продуктов и безопасных условий службы между собой называли Данию «сливочным фронтом».

В феврале 1943 года Совет свободы, координирующий движение Сопротивления, призвал все подпольные группы воздержаться от решительных действий до вступления войск союзников на территорию Дании. Вот только англо-канадские войска и сформированный ими в Швеции 5-тысячный Датский корпус вошли в страну тогда, когда действовать решительно было поздно — немцы капитулировали. В тот день — 5 мая 1945 года на улицы разоружать немцев и брать под контроль их военное имущество выбежала целая подпольная армия. Выяснилось, что в ней 43 тысячи датчан.

Гитлер снова обманул

28 июля 1943 года работающий на английскую разведку электрик взорвал мину на ремонтирующимся немецком минном заградителе «Линц» на верфи в Оденсе. Датские кораблестроители за четыре дня ликвидировали последствия взрыва, но немцы решили ввести на верфи свои войска для контроля над рабочими. Это вызвало протест, и 11 августа началась забастовка, которую поддержало множество промышленных предприятий по всей Дании. 15 и 16 августа на верфях в Свенборге и Оденсе датские рабочие дрались с немецкими морскими пехотинцами и только чудом обошлось без жертв. 23 августа бастовала вся Дания.

Вернер Бест потребовал от датского правительства прекращения забастовки, возмещения ущерба, введения комендантского часа и смертной казни за саботаж и диверсии. Выполнить эти требования правительство Эрика Скавениуса было не в состоянии, и 29 августа подало королю прошение об отставке. Кристиан Х отставку не принял, о чем любил вспоминать после войны. Практического значения это не имело: немцы все равно разогнали правительство и парламент, разоружили и разогнали датскую армию (погибло 26 датских солдат) и арестовали 1960 полицейских, которые недостаточно активно боролись с забастовщиками. Забастовки прекратились.

Одновременно немцы в ходе операции «Сафари» решили захватить датский военно-морской флот. Но там был уже другой командующий — вице-адмирал Оге Ведель, что позволило флоту реабилитироваться за свой «нейтралитет» во время немецкого вторжения в апреле 1940 года. В результате немцам удалось захватить только 25 кораблей, а 32 были затоплены и 13 ушли в нейтральную Швецию, где были интернированы. Правда все затопленные корабли немцы подняли за три месяца. При захвате флота погиб немецкий солдат и девять датских моряков.

Следующая всеобщая забастовка произошла в Дании в июне 1944 года после того, как немцы ввели комендантский час. Чтобы сломить забастовщиков Вернер Бест, приказал отключить ток, воду и газ в рабочих кварталах, но те готовили еду на кострах на улице, а воду брали из озер. Тогда немцы окончательно разогнали датскую полицию, а некоторых полицейских арестовали. В ходе переговоры было достигнуто соглашение и Вернер Бест отменил комендантский час, а датские трудящиеся 2 июля прекратили забастовку и вернулись к изготовлению оружия для Третьего Рейха.

После ликвидации датской полиции от политической независимости, которую обещал Дании Гитлер в своем меморандуме от 9 апреля 1940 года, остался только король Кристиан Х. Он так и прожил до конца войны в королевском дворце Амалиенборг, над которым продолжал развеваться датский флаг.

«Советская оккупация» Дании

5 мая 1945 года англо-канадские войска освободили не всю территорию Дании. На острове Борнхольм скопилось 12-тысячная немецкая группировка. Вот что пишет об этом генерал-армии С.М.Штеменко в своей книге «Генеральный штаб в годы войны»: «В конце войны остров стал переполняться немецко-фашистскими солдатами, бежавшими с материка от карающей руки советских и польских воинов. Гитлеровцы, не сложившие оружия, скоро буквально объели остров. Не осталось ни зерна хлеба, ни капли молока, пошло в солдатские желудки мясо молочного скота островитян. Жители умирали от голода».

Предложение советского командования о капитуляции немецкий командующий Герхард фон Кампц отклонил, надеясь сдаться британцам. Тогда 7 и 8 мая наша авиация нанесла бомбовый удар по острову, а 9 мая высаженный с торпедных катеров десант принудил немцев к капитуляции. В ходе освобождения острова погибло 30 наших солдат. Обидно, что погибли они 9 мая, когда в СССР уже праздновали победу. Жители острова так возненавидели немцев, что сами предложили советскому командованию перевезти 11138 пленных немцев в Польшу на рыбацких лодках, что и было сделано. Советский гарнизон восстановил связь, помог в восстановлении домов и, разминировав прибрежные воды, покинул остров Борнхольм 5 апреля 1946 года.

Разумеется, современные датские СМИ не могут допустить, что «солдаты кровавого тирана Сталина» могли жертвовать своими жизнями для освобождения части датской территории. Поэтому утверждается, что при «зверских советских бомбардировках» погибло 10 датчан, а 6000 остались без крова. При этом им почему-то не кажется странным, что при таких широкомасштабных разрушениях только 10 погибших и нет раненых. Оно и понятно: про тысячи погибших написать нельзя — сразу возникнут вопросы про их имена и места захоронения, а вот про уничтоженные дома проверить трудно, хотя тот факт, что ни одно из 20 исторических зданий на острове не пострадало, говорит о многом.

Виновник бомбардировок разумеется не Герхад фон Кампц, а советское командование. Немецкий командир с точки зрения датских журналистов герой: он сумел выиграть время и переправить часть солдат в континентальную Данию в английский плен и тем самым спас им жизнь. Тем самым ненавязчиво внушается датчанам, что русские пленных убивали. Кто в Дании знает, что из 567 пленных датских эсэсовцев не вернулся из советского плена только 31, да и то в основном из-за ран, полученных перед пленом. В том, что при перевозке немецких пленных утонуло 10 датских моряков, оказывается, тоже виновата Россия. Дальше датские СМИ сообщают, что после прихода советских войск жители острова массово бежали в Данию, но их количество нигде не сообщается. Еще следует традиционное обвинение в том, что советские военнослужащие злоупотребляли алкоголем, как всегда без конкретики.

В результате 11-месячное нахождение советских войск на Борнхольме в Дании иначе как советской оккупацией и не называют. Получается, что британцы и канадцы, не сделав ни одного выстрела, Данию освободили, а русские, отдав 30 жизней, — оккупировали. Более того в этой стране среди памятных дат кроме 5 мая — Дня освобождения Дании, есть и 5 апреля — День освобождения Борнхольма.

Тут редко вспоминают, что в июне 1945 года остров Борнхольм посетил кронпринц Фредерик (будущий король Фредерик IX) с женой и публично благодарил советское командование за освобождение острова. А в день вывода советских войск датская газета Politiken написала: «Русские войска оставят о себе наилучшие воспоминания, их дисциплина была примерной. Они пришли как друзья и принесли с собой освобождение. Мы никогда этого не забудем». Даже радиостанция «Свобода», которую невозможно заподозрить в любви к России, приводит слова жителя Борнхольма Томаса Йенсена: «Я прекрасно помню советских военнослужащих, поскольку весьма часто бывал в гарнизоне, расположенном на юге Борнхольма, в посёлке Дуэодде. Там регулярно устраивались спектакли, концерты, да и просто танцы, на которые разрешали приходить и местным жителям. В состав советского гарнизона входили москвичи, ленинградцы, минчане. Солдаты были по тем временам отлично экипированы и очень хорошо себя вели по отношению к местному населению». Да и тот факт, что жители острова Борнхольма до сих пор поддерживают могилы советских воинов в идеальном порядке, бесспорно доказывает, что сами они их оккупантами не считают.

О чем говорят цифры

Как известно во время Второй мировой войны почти 4-миллионная Дания потеряла около 4000 человек. 2000 из них датчане, служившие в СС, и убитые на советско-германском фронте. Еще около 1500 погибших — это моряки торгового флота. 900 из них погибли, когда доставляли грузы для Гитлера, а 600, оказавшиеся за границей во время захвата Дании — для Антигитлеровской коалиции. 417 человек (в том числе 93 ребенка) погибло из-за англо-американских бомбардировок. Около 150 участников движения Сопротивления было казнено и убито при задержании немцами. Армия и флот потеряли 51 человека. Нетрудно подсчитать, что больше датчан погибло, сражаясь за Гитлера, чем против него. И тем не менее Дания считается победительницей во Второй мировой войне.

Любопытный случай произошел в Дании накануне 50-летия ее освобождения. Журналисты задавали датчанам, пережившим войну, среди прочих вопрос: что было самым страшным во время оккупации? Ответ у всех был одинаковым — бомбардировки. Это подтверждает и статистика: англо-американская авиация убила в Дании в два раза больше людей, чем все нацистские карательные структуры вместе взятые. И это без учета датчан, которые выехали на работу в Третий Рейх и там погибли от бомбардировок. При этом во время войны корпорация ВВС в своих передачах внушала датчанам, что в смерти их близких виновата не британская авиация, а немецкое командование, которое специально размещает военные объекты возле жилых домов.

Свою, мягко говоря, неактивную борьбу против нацизма в Дании традиционно объясняют «желанием избежать бессмысленных и ненужных потерь». Конечно, если бы даже датчане яростно принялись защищать свою страну, то избавить ее от оккупации они бы не смогли. Но жертвы не были бы бессмысленными, так как те немецкие солдаты, которые погибли бы в Дании, не пошли бы наступать дальше на Париж, Афины и Москву. А что касается ненужности, то получается, что Дании потери среди населения не нужны, а другим странам многомиллионные потери нужны.